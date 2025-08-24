شش ماه بلاتکلیفی اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو

به گزارش خبرنگار اینا، جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو در تماس با ایلنا از بلاتکلیفی تعاونی ابراز ناراحتی کردند و گفتند: بیش از ۱۰۰ روز است که در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

آنها توضیح دادند: مجمع عمومی عادی فوق‌العاده نوبت دوم تعاونی با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره و بازرس در تاریخ ۳۱ فروردین برگزار شد که سنگ‌اندازی‌ها باعث تأخیر طولانی در ارسال پرونده‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی شد.

آنها گفتند: در حالی که این فرآیند قانونی می‌توانست ظرف سه هفته انجام شود، بیش از ۱۰۰ روز به طول انجامید تا اداره تعاون در تاریخ ۲۱مرداد نامه رفع نقیصه صادر کند و این تأخیر موجب سردرگمی و بلاتکلیفی بیش از ۱۰۰۰ عضو تعاونی شده است.

آنها گفتند: انتشار آگهی‌ها نیز برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شده و بدون رعایت آیین‌نامه‌های قانونی صورت گرفته است.

آنها گفتند: اکنون دو راهکار روشن پیش رو است؛ نخست، استفاده از اختیارات قانونی اداره تعاونی‌های تولیدی توزیعی برای انتصاب هیأت مدیره موقت و برگزاری مجمع شفاف؛ و دوم، پاسخگویی به مجمع عمومی نوبت دوم و دلایل تأخیر بیش از ۱۰۰ روز در ارسال مدارک به مراجع قانونی.

آنها گفتند: اعضا و جامعه کارگری منتظرند تا دستگاه نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کند و مسیر عدالت و شفافیت را برقرار سازد.

اعضا در پایان گفتند: این پرونده نمونه‌ای بارز از ضعف عملکرد اداره تعاون است که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است؛ اعضا به طور جدی خواستار پایان یافتن این وضعیت نامطلوب، بازی‌های داخلی و تأخیرهای اداری هستند.

