در تماس با ایلنا مطرح شد؛
شش ماه بلاتکلیفی اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو
جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو گفتند: بیش از ۱۰۰ روز است که در بلاتکلیفی به سر میبرند.
به گزارش خبرنگار اینا، جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو در تماس با ایلنا از بلاتکلیفی تعاونی ابراز ناراحتی کردند و گفتند: بیش از ۱۰۰ روز است که در بلاتکلیفی به سر میبرند.
آنها توضیح دادند: مجمع عمومی عادی فوقالعاده نوبت دوم تعاونی با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره و بازرس در تاریخ ۳۱ فروردین برگزار شد که سنگاندازیها باعث تأخیر طولانی در ارسال پروندهها به اداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمی شد.
آنها گفتند: در حالی که این فرآیند قانونی میتوانست ظرف سه هفته انجام شود، بیش از ۱۰۰ روز به طول انجامید تا اداره تعاون در تاریخ ۲۱مرداد نامه رفع نقیصه صادر کند و این تأخیر موجب سردرگمی و بلاتکلیفی بیش از ۱۰۰۰ عضو تعاونی شده است.
آنها گفتند: انتشار آگهیها نیز برخلاف دستورالعملهای ابلاغی انجام شده و بدون رعایت آییننامههای قانونی صورت گرفته است.
آنها گفتند: اکنون دو راهکار روشن پیش رو است؛ نخست، استفاده از اختیارات قانونی اداره تعاونیهای تولیدی توزیعی برای انتصاب هیأت مدیره موقت و برگزاری مجمع شفاف؛ و دوم، پاسخگویی به مجمع عمومی نوبت دوم و دلایل تأخیر بیش از ۱۰۰ روز در ارسال مدارک به مراجع قانونی.
آنها گفتند: اعضا و جامعه کارگری منتظرند تا دستگاه نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کند و مسیر عدالت و شفافیت را برقرار سازد.
اعضا در پایان گفتند: این پرونده نمونهای بارز از ضعف عملکرد اداره تعاون است که اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است؛ اعضا به طور جدی خواستار پایان یافتن این وضعیت نامطلوب، بازیهای داخلی و تأخیرهای اداری هستند.