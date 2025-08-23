بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز پزشک

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن روز پزشک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حکیم بزرگ، بوعلی‌سینا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های صادقانه و دلسوزانه جامعه پزشکی کشور قدردانی می‌نماید. پزشکان شریف و فداکار همواره در مسیر پاسداری از سلامت مردم، به‌ویژه کارگران زحمتکش، نقشی حیاتی و بی‌بدیل ایفا کرده‌اند و با همدلی و همراهی خود، پیوندی عمیق میان عرصه سلامت و عرصه کار و تلاش برقرار ساخته‌اند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان پزشکان و کارگران، این همکاری ارزشمند را زمینه‌ای برای ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی می‌داند و امیدوار است همواره شاهد موفقیت‌های روزافزون این قشر خدوم در خدمت به میهن اسلامی باشیم.

با آرزوی سلامتی، عزت و توفیق برای پزشکان عزیز کشور».

