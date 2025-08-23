خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز پزشک

خانه کارگر به مناسبت روز پزشک بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن روز پزشک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حکیم بزرگ، بوعلی‌سینا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های صادقانه و دلسوزانه جامعه پزشکی کشور قدردانی می‌نماید. پزشکان شریف و فداکار همواره در مسیر پاسداری از سلامت مردم، به‌ویژه کارگران زحمتکش، نقشی حیاتی و بی‌بدیل ایفا کرده‌اند و با همدلی و همراهی خود، پیوندی عمیق میان عرصه سلامت و عرصه کار و تلاش برقرار ساخته‌اند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان پزشکان و کارگران، این همکاری ارزشمند را زمینه‌ای برای ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی می‌داند و امیدوار است همواره شاهد موفقیت‌های روزافزون این قشر خدوم در خدمت به میهن اسلامی باشیم.

با آرزوی سلامتی، عزت و توفیق برای پزشکان عزیز کشور».

 

 

