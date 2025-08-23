وزیر کار مطرح کرد:
تدوین دستورالعمل جدید برای بیمه کارگران ساختمانی/ نیاز به نیروی انسانی متخصص در بخش درمان
میدری گفت: راهکارهایی مانند همکاری بین وزارتخانهها و اجرای طرح درمان از راه دور را برای رفع کمبود متخصصان میتوان اجرا کرد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اعلام کرد: دستورالعمل جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تدوین شده تا توزیع خدمات به صورت عادلانهتر در سطح شهرستان انجام شود و سهمیهها به افراد حقیقی تعلق گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر اخیر خود به شهرستان چناران، در محل فرمانداری این شهر با مقامات محلی به بررسی ظرفیتها و نیازهای این منطقه پرداختند.
وی حضور ۲۵ قهرمان ملی در چناران را نشان از استعداد برجسته استان دانست.
وزیر کار از اهمیت حضور میدانی مسئولان در شهرهای مختلف سخن گفت و اظهار کرد بازدید از شهرها و ملاقات با مردم و آشنایی با ظرفیتها و مشکلات آنان هم آموزنده است و هم یادآوری مسئولیتهای قانونی مسئولان.
رشد سریع جمعیت در چناران
میدری، رشد سریع جمعیت چناران، را تجربهای مشابه برخی شهرهای اطراف تهران دانست و خاطرنشان کرد: چنین رشدی هم فرصتهای اقتصادی و کارآفرینی ایجاد میکند و هم میتواند با افزایش آسیبهای اجتماعی همراه باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تربیت ۲۵ قهرمان ملی از این شهرستان، ظرفیتهای استانی و استعدادهای جوانان را برجسته دانست و گفت: وجود روستاهایی با بیشترین شهید در این استان با توجه به دوری این منطقه از میدان جنگ جالب و این آمار با آمار شهدای اصفهان و خوزستان قابل مقایسه است.
میدری در تشریح برنامههای وزارتخانه برای توسعه آموزشهای فنی و حرفهای یادآور شد: در طرح «همنوا» ۶۵۰ مرکز آموزش فنی و حرفهای در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته تا دانشآموزان و هنرستانها بتوانند مهارتهای لازم را کسب کنند.
توسعه خدمات درمانی
وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل حوزه سلامت پرداخت و با اشاره به بازدید از مرکز درمانی شهرستان گفت: این درمانگاه با همت مسئولان، مرکز راهاندازی شده است، اما تأمین نیروی انسانی متخصص هنوز چالشی مهم است. راهکارهایی مانند همکاری بین وزارتخانهها و اجرای طرح درمان از راه دور را برای رفع کمبود متخصصان میتوان اجرا کرد. همچنین تجمیع بیمارستانهای کوچک در منطقه و ایجاد مراکز درمانی مدرن و مجهز برای حل مشکلات مردم راهگشاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آرزوی برکت و خیر برای مردم چناران، تأکید کرد: این سفرها فرصت مناسبی برای شناخت نیازها و برنامهریزی برای حل مشکلات جامعه است.
در انتهای مراسم وزیر کار احکام بازنشستگی دو نفر را در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و. عشایر اهدا کرد.