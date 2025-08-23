خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار مطرح کرد:

تدوین دستورالعمل جدید برای بیمه کارگران ساختمانی/ نیاز به نیروی انسانی متخصص در بخش درمان

تدوین دستورالعمل جدید برای بیمه کارگران ساختمانی/ نیاز به نیروی انسانی متخصص در بخش درمان
کد خبر : 1676983
لینک کوتاه کپی شد.

میدری گفت: راهکارهایی مانند همکاری بین وزارتخانه‌ها و اجرای طرح درمان از راه دور را برای رفع کمبود متخصصان می‌توان اجرا کرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)   اعلام کرد: دستورالعمل جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تدوین شده تا توزیع خدمات به صورت عادلانه‌تر در سطح شهرستان انجام شود و سهمیه‌ها به افراد حقیقی تعلق گیرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر اخیر خود به شهرستان چناران، در محل فرمانداری این شهر با مقامات محلی به بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای این منطقه پرداختند. 

وی حضور ۲۵ قهرمان ملی در چناران را نشان از استعداد برجسته استان دانست. 

وزیر کار از اهمیت حضور میدانی مسئولان در شهرهای مختلف سخن گفت و اظهار کرد بازدید از شهرها و ملاقات با مردم و آشنایی با ظرفیت‌ها و مشکلات آنان هم آموزنده است و هم یادآوری مسئولیت‌های قانونی مسئولان. 

رشد سریع جمعیت در چناران

میدری، رشد سریع جمعیت چناران، را تجربه‌ای مشابه برخی شهرهای اطراف تهران دانست و خاطرنشان کرد: چنین رشدی هم فرصت‌های اقتصادی و کارآفرینی ایجاد می‌کند و هم می‌تواند با افزایش آسیب‌های اجتماعی همراه باشد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تربیت ۲۵ قهرمان ملی از این شهرستان، ظرفیت‌های استانی و استعدادهای جوانان را برجسته دانست و گفت: وجود روستاهایی با بیشترین شهید در این استان با توجه به دوری این منطقه از میدان جنگ جالب و این آمار با آمار شهدای اصفهان و خوزستان قابل مقایسه است. 

میدری در تشریح برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یادآور شد: در طرح «همنوا» ۶۵۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته تا دانش‌آموزان و هنرستان‌ها بتوانند مهارت‌های لازم را کسب کنند. 

توسعه خدمات درمانی

وزیر رفاه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل حوزه سلامت پرداخت و با اشاره به بازدید از مرکز درمانی شهرستان گفت: این درمانگاه با همت مسئولان، مرکز راه‌اندازی شده است، اما تأمین نیروی انسانی متخصص هنوز چالشی مهم است. راهکارهایی مانند همکاری بین وزارتخانه‌ها و اجرای طرح درمان از راه دور را برای رفع کمبود متخصصان می‌توان اجرا کرد. همچنین تجمیع بیمارستان‌های کوچک در منطقه و ایجاد مراکز درمانی مدرن و مجهز برای حل مشکلات مردم راهگشاست. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آرزوی برکت و خیر برای مردم چناران، تأکید کرد: این سفرها فرصت مناسبی برای شناخت نیازها و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات جامعه است. 

در انتهای مراسم وزیر کار احکام بازنشستگی دو نفر را در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و. عشایر اهدا کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور