تایید قطع شدن یارانه سه میلیون ایرانی توسط سخنگوی کالابرگ الکترونیکی

احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پیش از این اعلام کرده بود که دولت طبق قانون بودجه امسال موظف است دهک‌های پردرآمد را شناسایی کرده و از دریافت یارانه حذف کند.

به گزارش ایلنا، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف یارانه سه میلیون شهروند ایرانی را تایید کرد. 

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: همان‌گونه که آقای میدری (وزیر کار) اعلام کرده بود، یارانه ۳ میلیون نفر از افراد دهک دهم در این مرحله آخر پرداخت یارانه یعنی مرداد ماه قطع شده است. 

وی افزود: هیچ برنامه‌ای برای حذف دهک‌های دیگر درآمدی فعلاً در دستور کار نیست. 

