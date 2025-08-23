تایید قطع شدن یارانه سه میلیون ایرانی توسط سخنگوی کالابرگ الکترونیکی
احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پیش از این اعلام کرده بود که دولت طبق قانون بودجه امسال موظف است دهکهای پردرآمد را شناسایی کرده و از دریافت یارانه حذف کند.
به گزارش ایلنا، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف یارانه سه میلیون شهروند ایرانی را تایید کرد.
مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: همانگونه که آقای میدری (وزیر کار) اعلام کرده بود، یارانه ۳ میلیون نفر از افراد دهک دهم در این مرحله آخر پرداخت یارانه یعنی مرداد ماه قطع شده است.
وی افزود: هیچ برنامهای برای حذف دهکهای دیگر درآمدی فعلاً در دستور کار نیست.
