پیام تبریک معاون دبیرکل خانه کارگر به مناسبت روز پزشک:
تحقق مطالبات پزشکان؛ تضمینکننده پایداری نظام درمانی است
تحقق مطالبات جامعه پزشکی کشور نه تنها قدردانی واقعی از تلاشهای آنان است، بلکه تضمینکننده سلامت و پایداری نظام درمانی کشور در آینده نیز خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) در پیام تبریکی به مناسبت روز پزشک، از خدمات این شاغلان نخبه کشور تقدیر کرد.
متن این پیام تبریک به شرح ذیل است:
اول شهریورماه، سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه، شیخالرئیس ابوعلیسینا و روز پزشک، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت مقام والا و ارزشمند پزشکان گرانقدری که با علم، تعهد، انسانیت و فداکاری خویش، همواره مرهمی بر آلام جسم و جان بیماران بودهاند.
جامعه پزشکی کشور، بهویژه در سالهای اخیر، در شرایط سخت و پرچالش، از همهگیری کرونا گرفته تا ایام جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نقشی خطیر و بیبدیل ایفا کرده است. در این دوران، پزشکان و کادر درمان نهتنها در بیمارستانها و مراکز درمانی، بلکه در خطوط مقدم امدادرسانی و کمک به مجروحان، با ایثار و ازخودگذشتگی، جلوهای دیگر از رسالت انسانی و انقلابی خویش را به نمایش گذاشتند.
بیتردید، شأن و جایگاه پزشکان و کادر درمان در جامعه امروز ایران، ایجاب میکند که مسئولان و تصمیمسازان کشور بیش از پیش به دغدغهها و مطالبات بهحق آنان توجه کنند؛ از جمله تأمین امنیت شغلی، اصلاح نظام پرداخت و تعرفهگذاری عادلانه، ارتقای زیرساختهای بهداشتی و درمانی، ایجاد زمینه برای آموزش، پژوهش و ارتقای علمی، بهبود شرایط کاری، رفع مشکلات معیشتی، توجه به رفاه اجتماعی و ارتقای جایگاه علمی و حرفهای و توجه به شأن و کرامت انسانی و حرفهای این قشر فرهیخته. تحقق این مطالبات نه تنها قدردانی واقعی از تلاشهای آنان است، بلکه تضمینکننده سلامت و پایداری نظام درمانی کشور در آینده نیز خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک روز پزشک به تمامی پزشکان شریف و پرتلاش کشور، بالأخص پزشکان گرانقدری که در حوزه درمان مستقیم تأمین اجتماعی فعالیت دارند و به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته ارائه خدمت مینمایند، از خداوند متعال سلامتی، عزت و توفیقات روزافزون برای این قشر خدوم مسئلت دارم و امیدوارم با توجه جدی به خواستهها و نیازهای آنان، شاهد ارتقای هر چه بیشتر خدمات درمانی در جهت اعتلای سلامت جامعه باشیم.
حسن صادقی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
و رئیس کمیته بیمه و درمان