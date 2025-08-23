فیش حقوقی مرداد بازنشستگان کارگری صادر شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام تامین اجتماعی، امروز فیش حقوقی مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.

تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است.

