فیش حقوقی مرداد بازنشستگان کارگری صادر شد؟
براساس اعلام تامین اجتماعی، فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام تامین اجتماعی، امروز فیش حقوقی مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است.