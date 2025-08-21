تاکید وزیر کار به استفاده از جراحان خیّر در مناطق محروم کشور

به گزارش ایلنا، احمد میدری در نشست با مدیران بیمارستان و و مسئولین حوزه درمان با حضور اعضای انجمن جراحان پلاستیک و از خیرین کشور، اظهار کرد: با همکاری وی و تیم جراحان خیر، امکان انجام عمل‌های جراحی ترمیمی پلاستیک برای بیماران نیازمند در مشهد مقدس و شهرستان‌های استان فراهم خواهد شد.

«نجات حسینی» عضو این انجمن نیز در تشریح این طرح گفت: تیم جراحان ترمیمی پلاستیک طی سفرهای پیشین به شهرستان‌های محروم، موارد متعددی از مشکلات مادرزادی همچون شکاف لب، افتادگی صورت، انگشتان به‌هم چسبیده و ناهنجاری‌های گوش را مشاهده کرده‌اند که جنبه بازسازی و عملکردی دارد و صرفاً زیبایی نیست.

به گفته او، بیماران دچار سوختگی یا قطع انگشت نیز از جمله گروه‌های هدف این طرح هستند.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌های مناطق محروم به دلیل ناآگاهی یا محدودیت‌های فرهنگی از درمان فرزندان خود بازمی‌مانند و این امر مشکلات جدی‌تری در آینده برای بیماران به همراه دارد.

حسینی درباره شیوه اطلاع‌رسانی توضیح داد: از طریق درمانگاه‌های تأمین اجتماعی تراکت و بنر توزیع می‌شود و شبکه‌های بهداشت و خانه‌های بهداشت روستایی بیماران را شناسایی و معرفی می‌کنند. ثبت‌نام و ارسال مدارک بیماران نیز در همان مراکز انجام و برای پیگیری به تیم پزشکی ارجاع داده می‌شود.

به گفته او، تیم جراحان می‌تواند در هر شهرستان طی دو روز ۲۰ تا ۳۰ عمل رایگان انجام دهد. در مواردی که تعداد بیماران کمتر باشد، آن‌ها به بیمارستان تأمین اجتماعی مشهد ارجاع می‌شوند و در پرونده‌های پیچیده‌تر نیز با همکاری متخصصان در بیمارستان میلاد تهران عمل‌های جراحی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح، دریافت مجوز از وزارت بهداشت و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی الزامی است و حمایت نمایندگان مجلس در این زمینه نقش مهمی دارد. همچنین در شهرهایی که فاقد بیمارستان تأمین اجتماعی هستند، در صورت بالا بودن تعداد بیماران، عمل‌ها در بیمارستان‌های دولتی همان منطقه انجام خواهد شد

