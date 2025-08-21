خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با اعلام اسامی؛

زمان واریز وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری مشخص شد

اداره کل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای از اعلام اسامی واجدین شرایط دریافت وام 60 میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پس از ثبت نام برخط بیش از ۴۱هزار نفر از بازنشستگان کشوری در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری در مدت زمان مشخص شده، مدارک بارگذاری شده متقاضیان این تسهیلات بررسی و صحت‌سنجی شد. 

براساس مدارک بررسی شده، حقوق دریافتی (از پایین‌ترین حقوق)، تاریخ عقد و مجموع مانده وام‌های ضروری، حدود ۳۲ هزار نفر از متقاضیان، شرایط لازم را برای دریافت وام ازدواج فرزندان احراز کردند که اسامی واجدین شرایط دریافت تسهیلات بر روی درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری  از عصر چهارشنبه ۲۹مرداد ۱۴۰۴ با وارد کردن کد ملی و شماره دفترکل قابل رویت خواهد بود. 

همچنین مقرر شد این تسهیلات در دو مرحله و در هر مرحله برای حدود ۱۶ هزار نفر از واجدین شرایط به حساب بانک صادرات این عزیزان واریز شود. 

لازم به یادآوری است که با هماهنگی‌های انجام شده بین معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات ایران، قرار است مرحله نخست وام ازدواج فرزندان تا پایان ماه جاری به حساب مشمولان واریز شود.

 

