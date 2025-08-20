میدری در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی:
تمرکز منابع در تهران به زیان همه کشور است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم کاهش تمرکزگرایی در تهران گفت: انتقال اعتبارات و تسهیلات استانها به پایتخت نه تنها مانع توسعه مناطق دیگر شده، بلکه خود تهران را نیز با بحرانهایی چون مسکن، ترافیک و آلودگی هوا مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میدری، که به مشهد سفر کرده است در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی به لزوم توجه به عدالت منطقهای و دستورالعملهای توسعه متوازن منطقهای، کاهش نابرابریهای جغرافیایی در کشور، حرکت به سمت عدالت شغلی، ایجاد فرصت برابر اشتغال در شرکتهای بزرگ، سیاستزدایی از شرکتها و واحدهای اقتصادی تاکید کرد.
وزیر کار در پاسخ به درخواست افزایش سهم منابع در خراسان رضوی گفت: تمرکز منابع در تهران نه تنها به زیان استانها بلکه به زیان خود پایتختنشینان نیز هست و باید سیاستها به گونهای طراحی شود که بیعدالتیهای توسعهای افزایش پیدا نکند.
وی با قدردانی از برگزاری این نشست با شنیدن دغدغه نمایندگان استان و استاندار خراسان رضوی گفت: هر نماینده مجلس در عین حال که وظایف ملی دارد، کارشناس حوزهای خاص نیز محسوب میشود. طرح مسائل و دغدغهها میتواند به تحولات مثبت در کشور منجر شود.
میدری با تاکید بر این که تسهیلات و اعتبارات استانها نباید به سمت تهران منتقل شود، اظهار کرد: تمرکز منابع موجب بحرانهایی همچون آب، آلودگی هوا، مسکن و ترافیک در تهران و همزمان محرومیت دیگر مناطق شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامههای وزارتخانه در حوزه تعاونیها، درمان از راه دور، واگذاری مدیریت بنگاهها و پروژههای نیمهتمام ورزشی اشاره کرد و گفت: تجربههای موفقی در در کشور وجود دارد که باید ضمن الگوسازی توسعه یابند.
میدری از نمایندگان مجلس خواست مسائل مختلف استان را به طور منظم پیگیری کنند و گزارشهای تخصصی به مجلس ارائه دهند تا ارتباط میان وزارتخانه و نمایندگان تقویت شود.
، هرچند این به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست.