مدیران خودرو
تامین هزینه‌های زندگی شوخی‌بردار نیست!

کارگران شهرداری «بندر ماهشهر» معوقات مزدی دارند

جمعی از کارگران مجموعه شهرداری «بندر ماهشهر» از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم کارگران مجموعه شهرداری بندر ماهشهر که در جنوب استان خوزستان واقع شده است، دو ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند.

این کارگران که نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود هستند، گفتند: مشکلات معیشتی ناشی ازعدم پرداخت به موقع حقوق، دردسرهای بسیاری برای خانواده‌هایمان به وجود آورده است.

به گفته یکی از کارگران شهرداری ماهشهر؛ پیگیری‌های زیادی طی چندروز گذشته با تجمع مقابل ساختمان شهرداری انجام شده اما متاسفانه هنوز اتفاق مثبتی نیفتاده است. 

آن‌ها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: با وجودمشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، توقع داریم مسئولان شهرداری به مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند. .

کارگران در خاتمه گفتند: این روزها تامین هزینه‌های زندگی شوخی‌بردار نیست؛ به همین دلیل از مسئولان مربوطه می‌خواهیم در مورد پرداخت  به موقع مطالبات کارگران چاره‌اندیشی کنند.

 

قیمت دیزل ژنراتور