اطلاعیه تامین اجتماعی در مورد مستمری مرداد بازنشستگان/ زمان دریافت فیش

اطلاعیه تامین اجتماعی در مورد مستمری مرداد بازنشستگان/ زمان دریافت فیش
پرداخت حقوق مربوط به مردادماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از صبح امروز آغاز و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز شد. 

پرداخت حقوق مربوط به مردادماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از صبح امروز آغاز و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد. 

با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است. 

 

 

