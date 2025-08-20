اطلاعیه تامین اجتماعی در مورد مستمری مرداد بازنشستگان/ زمان دریافت فیش

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد آغاز شد.

پرداخت حقوق مربوط به مردادماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از صبح امروز آغاز و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است.