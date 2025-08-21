«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با زمان واریز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه اخبار گوناگون و اعلام زمان‌های متفاوت برای واریز، بازنشستگان را سردرگم و ناراضی کرده است.

او ادامه داد: در روزهای گذشته خبری به نقل از وزیر کار منتشر شد که معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی همراه با حقوق مرداد واریز می‌شود؛ یکی دو روز بعد، سالاری، مدیرعامل تامین اجتماعی، از یک زمانبندیِ سه مرحله‌ای برای پرداخت این معوقات در شهریور خبر داد؛ ظاهراً براساس صحبت‌های ایشان، قرار است حدود پانزده شهریور، حداقل‌بگیران و بازماندگان معوقات خود را بگیرند و در دو هفته بعد از آن، معوقات برای سایر مستمری‌بگیران واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، بازنشستگان باید حداقل دو تا سه هفته‌ی دیگر برای دریافت بخشی از حقوق قانونی‌شان منتظر بمانند.

این فعال صنفی با بیان اینکه «بازنشستگان مکرر با ما تماس می‌گیرند و نسبت به خلف وعده تامین اجتماعی و تاخیر شش ماهه انتقاد می‌کنند» گفت: ۷۰ درصد جامعه کارگران بازنشسته، حداقل‌بگیر هستند و در دوران پیری به جز همین مستمری پایان ماه، منبع درآمد دیگری ندارند؛ چرا برای دریافت چند میلیون تومان ناقابل باید چند ماه منتظر بمانند؟!

موسیوند اضافه کرد: در این چند ماه، قدرت خرید مزد و مستمری به شدت کاهش یافته؛ بازنشسته‌ای که علی‌القاعده باید معوقات خود را اردیبهشت و خرداد می‌گرفت، حالا باید تا نیمه یا پایان شهریور منتظر بماند؛ در این مدت، ارزش ریالی این معوقه از نصف هم کمتر شده است.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد تصریح کرد: توقع داشتیم تامین اجتماعی با تامین اعتبار، به وعده‌های خود عمل کرده و معوقات فروردین بازنشستگان را با حقوق مرداد پرداخت می‌کرد.

او خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار می‌پرسد: آیا پنج ماه انتظار کافی نبود؟ چرا بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی با هدف واریز معوقات بازنشستگانِ حداقل‌بگیر و کم‌درآمد پرداخت نشد؟

موسیوند در پایان تاکید کرد: انتظار داریم دولت کارگران بازنشسته را که درگیر بحران معیشت هستند، در اولویت قرار دهد؛ مستمری این گروه از بازنشستگان سه بار زیر خط فقر است و برای نصف ماه هم کفایت نمی‌کند.

انتهای پیام/