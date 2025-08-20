یک تفاهمنامه با شرکت طلای زرشوران تکاب/ قراردادی برای مهارتآموزی
تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای در آذربایجان غربی و شرکت طلای زر شوران تکاب در حوزه مهارتی منعقد شد.
ب️ه گزارش ایلنا، به منظور تقویت و گسترش دانش مهارتی، تربیت منابع انسانی متخصص و بهرهمندی از ظرفیتهای طبیعی از معادن طلای تکاب، تفاهمنامه همکاری به امضای «حسن شریفی» مدیرکل آموزش فنیوحرفهای آذربایجانغربی و «جعفرصادق اسکندری» مدیر عامل مجتمع طلای زر شوران تکاب رسید.
تدوین راهبردهای عملیاتی در ایجاد صنایع پایین دستی،️ توسعه همکاری جهت توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی ماهر، ️کاهش بیکاری و بسترسازی جهت اشتغال جوانان شهرستان تکاب و مناطق،️ حرکت به سمت ایجاد قطب های مهارتی و ️ایجاد کارگاه آموزشی و تولیدی در حوزه طلا و جواهر در منطقه از مهمترین اهداف انعقاد این تفاهمنامه همکاری است.