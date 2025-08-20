انتصاب سرپرست و هیات مدیره هواپیمایی چابهار با حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی هما

به گزارش ایلنا، با حکم شمسایی نیا مدیرعامل صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) کاپیتان «سید محمد ابراهیمی‌نیک» به‌عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی چابهار منصوب شد.

با توجه به اتمام اعتبار قانونی دوساله مدیریت و تصویب کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما، طی حکمی از سوی رامین شمسایی‌نیا، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، کاپیتان سید محمد ابراهیمی‌نیک به‌عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی چابهار منصوب شد.

ابراهیمی‌نیک خلبان هواپیمای بوئینگ B۷۳۷ است و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله مدیر کل مهندسی عملیات پرواز شرکت هواپیمایی چابهار و مدیریت عامل شرکت خدمات فرودگاهی یسنا از شرکت‌های تابعه صندوق هما و طراحی و مجری پروژه دانش بنیان اولین شبیه ساز ایرباس ۳۲۰ را بر عهده داشته است.

همچنین مدیرعامل صندوق بازنشستگی هما طی حکمی کاپیتان احد پورنظافت را به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی چابهار منصوب کرد.

