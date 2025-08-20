به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۹ مرداد ماه) شماری از کارگران شهرداری منطقه دو زاهدان، در اعتراض به‌ عدم پرداخت معوقات مزدی مقابل سازمان شهرداری تجمع کردند.

این کارگران که بین ۴ تا ۵ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ می‌گویند علیرغم مراجعات مکرر به مسئولان شهرداری، هیچ پاسخ یا اقدامی در جهت پرداخت مطالبات آنان صورت نگرفته است.

این کارگران به یک رسانه محلی گفته‌اند: ۵ ماه حقوق نگرفته‌ایم و در شرایط فعلی، توان پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های روزانه را نداریم؛ اگر یارانه نبود، از گرسنگی می‌مردیم.

این کارگران می‌گویند: از آنجا که قراردادهای ما موقت است از ترس اخراج و بیکاری جرئت نداریم به اداره کار شکایت کنیم؛ مسئولان باید به اوضاع ما رسیدگی کنند و از شهرداری‌ها بخواهند که با کارگران خود، قرارداد مستقیم منعقد کنند.

