تحصن کارکنان مایکروسافت در اعتراض به همکاری با نتانیاهو:
کار برای ارتش نسلکشی ممنوع!
خشم کارکنان از گزارش اخیر استفاده اسرائیل از پلتفرم Azure مایکروسافت برای ذخیره دادههای نظارتی جمعآوریشده از فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه و دیگر مناطق شروع شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه گاردیَن، کارکنان ابرشرکت نرم افزاری مایکروسافت آمریکا در اعتراض به روابط این شرکت با ارتش اسرائیل، دفتر مرکزی را اشغال کردند.
دهها نفر از کارکنان مایکروسافت، محوطه شرقی این شرکت در شهرک ردموند آمریکا واقع در واشنگتن را اشغال کردند تا به آنچه که آنها استفاده ارتش اسرائیل از نرمافزار برای انجام عملیات در غزه و امکان نظارت بر فلسطینیان میدانند، اعتراض کنند.
سه ماه پس از آنکه این شرکت اعلام کرد که تحقیقات مستقلی در مورد استفاده از نرمافزار Azure آغاز میکند، کارکنان فعلی و سابق، فضایی را که «منطقه آزاد» اعلام کرده بودند، اشغال کردند و پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «کار برای ارتش نسلکشی ممنوع»!
این اعتراضات که توسط گروه «بدون Azure برای نسلکشی» سازماندهی شده بود، خواستار خروج مایکروسافت از اسرائیل شده است.
شرکت مایکروسافت اعلام کرده که از «نظارت بر غیرنظامیان یا جمعآوری مکالمات تلفن همراه آنها با استفاده از خدمات مایکروسافت» اطلاعی ندارد.