رانندگان استیجاری: امیدواریم پرداخت بن کارت وعده نباشد

رانندگان استیجاری: امیدواریم پرداخت بن کارت وعده نباشد
رانندگان استیجاری می‌گویند: طبق وعده‌ها قرار است امسال پاداش‌های مناسبتی و مزایای جانبی یا همون گاز کارت، بن کارت و… که به نیروهای چارتی تعلق می‌گیرد، مشمول حال رانندگان نیز بشود.

جمعی از رانندگان استیجاری شرکت نفت و گاز در تماس با «ایلنا» از تداوم مشکلات خود خبر دادند و ابراز امیدواری کردند که وعده‌های مسئولان امسال محقق شود. 

این رانندگان گفتند: طبق وعده‌ها قرار است امسال پاداش‌های مناسبتی و مزایای جانبی یا همون گاز کارت، بن کارت و… که به نیروهای چارتی تعلق می‌گیرد، مشمول حال رانندگان نیز بشود. 

طبق گفته‌ی این نیروها، قرار است پرداختی‌ها در قالب عناوین دیگر ماهانه به حساب آن‌ها واریز شود. آن‌ها البته نگرانند که وعده‌ی پرداختِ این مزایا نیز مانند وعده‌های دیگر به دست فراموشی سپرده شود. 

رانندگان استیجاری در مناطق مختلف، سال‌هاست که به وضعیتِ قراردادهای خود معترض هستند. این رانندگان در واقع کسانی هستند که زیر نظر پیمانکاران روی ماشین‌های اجاره‌ای کار می‌کنند و مشمول قانون کار هم نمی‌شوند. قرارداد این کارگران در قالب قرارداد اجاره تنظیم می‌شود و از این نظر از بسیاری از حقوق قانونی کارگران بی‌بهره هستند. 

حقوق پایین و حجم سنگین کار در ساعتهای طولانی، عدم بهره‌مندی از انواع مزایای مزدی، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نداشتن مرخصی قانونی، از مهم‌ترین دلایل اعتراض این کارگران است.

