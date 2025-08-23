شکایت یک کارگر از کاهش سهمیه شیر خشک/ پولی برای هزینههای فرزندم ندارم
یکی از کارگران در تماس با «ایلنا» با اشاره به کاهش سهمیهی شیرخشک نوزادان گفت: سازمان غذا و دارو سهیمه یارانهای شیرخشک نوزادان را ابتدا به ۱۰ عدد و به تازگی به ۸ عدد کاهش داده است. در حالیکه این سهمیه یارانهای کفاف نیاز فرزندم را نمیدهد و مجبورم با هزینه آزاد شیرخشک تأمین کنم.
این کارگر گفت: داروخانهها حتی شیرخشک را به قیمت آزاد هم در اختیار متقاضیان قرار نمیدهند و ما مجبوریم از فروشگاههای لوازم نوزاد، شیرخشک تهیه کنیم که هزینهی آن بسیار بالا و گاهی برای هر عدد، بین یک تا دو میلیون تومان است.
او میگوید: اگر بخواهم ماهی دو عدد شیر خشک به قیمت آزاد تهیه کنم باید چیزی حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان از حقوقم را صرف این هزینه کنم. در شرایطی که هزینههای زندگی بالا است پرداخت این مبلغ برای ما بسیار دشوار است و مجبوریم از هزینههای اساسیِ دیگر زندگی خود بزنیم.
این کارگر میگوید: حقوق من با احتساب اضافهکاری و انجام همزمان چند پروژه، باز هم کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. من بیش از حداقل حقوق دریافت میکنم و باز هم در تأمین هزینههای زندگی لنگ میمانم، حالا تصور کنید کارگری در شرایط من که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد چگونه میتواند از پس هزینههای زندگی بربیاید.
این کارگر میگوید: دائم برای فرزندآوری تبلیغ میکنند اما حتی یک شیرخشک ساده هم از فرزندانمان دریغ میشود. فرزند من در سن رشد است و نمیتوانم غذای مکمل را از نوزاد ۹ ماههام دریغ کنم. از طرفی هزینههای درمان بالاست و با کوچکترین مشکلی که برای فرزندمان پیش میآید، بخش زیادی از درآمد ماهانهمان صرف درمان میشود.
او میگوید: یکبار در اولین روزهای به دنیا آمدن فرزندم برای یک سرماخوردگی ساده، مجبور شدم فرزندم را در بیمارستان خصوصی بستری کنم که چندین میلیون تومان هزینهی یک سرماخوردگی ساده شد.