سازمان تامین اجتماعی در نشست زنده با روسای کانون بازنشستگان:
معوقات بازنشستگان از نیمه اول شهریور پرداخت میشود/ آخرین اخبار وام و بیمه تکمیلی
مصطفی سالاری گفت: قرار شد از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تعهدات درمان دریافت کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست زنده بر خط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی استانهای کشور با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل این سازمان و روسا و نمایندگان کانونهای بازنشستگان ظهر امروز در بستر پلتفرم آپارات برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغهها و مشکلات کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی استانها اظهار کرد: ما در سال آینده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داریم که ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از حق بیمهها تامین خواهد شد. لذا در سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را باید از محلهای دیگر تامین کنیم که ۳۰ هزار میلیارد تومان سود شرکتها و سهامهای شستا و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت نقدی و غیر نقدی از دولت به طرق دیگر به دست میآید. لذا ما سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر این از دولت باید بگیریم و مابقی آن باید از طریق وصول درآمد املاک باشد.
وی افزود: ما در ماه گذشته ۳۲ درصد کمتر منابع دریافت کردیم که بخشی از آن به دلیل جنگ دوازده روزه اخیر بود که باعث تاخیر در دریافت حق بیمه خرداد و تیرماه بود. در دولت بسیاری از مسئولان، نگران عدم توان پرداخت حقوق بازنشستگان در تابستان و خرداد بودند. ما بسیار تلاش کردیم که حقوق عقب نیفتد و در نتیجه ۶۷ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بابت این امر بدهکار شدیم. بانک رفاه برخلاف قانون از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت انجام داد که این اثر تورمی نیز دارد.
مصطفی سالاری اضافه کرد: ما تاکید کردیم صنایع و بنگاهی که فقط از جنگ آسیب دیده مشمول تسهیلات حمایتی بیمهای باشند و نظر ما این بود. ما تاکید کردیم در بقیه بنگاهها باید فوراً حق بیمه را اخذ کنیم. به دلیل جنگ ۶۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه و مردادماه کمتر حق بیمه گرفتیم که قابل پیشبینی نبود. ما چهار ماه رفاهیات کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی را به دلیل این شرایط نپرداختیم و فشار زیادی به سازمان آمد. پرداخت حقوق هم در آن شرایط دشوار بود؛ ضمناً بحث پرداخت معوق بسیار بیشتر از حالت عادی مشکل ایجاد میکرد. اما به دلیل شرایط اضطراری بازنشستگان تلاش کردیم که با تمام فشارها و افزایش هزینهها، کار را ادامه دهیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما در زمینه متناسبسازی نیز به دلیل احترامی که برای نظر نمایندگان بازنشستگان قائل بودیم، علیرغم کسری فراوان، متناسبسازی را اجرا کرده و هزینه ۲۷ هزار میلیارد تومان بر هزینههای سازمان اضافه کردیم تا هزینههای روتین سازمان از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان برسد. ما ۲۷ همت شکاف در حوزه درآمد و هزینه داشتیم که به لطف صبوری بازنشستگان و تلاش همکاران، مطالبات را پرداخت کردیم. این درحالی است که در ماه مرداد نیز ما کمتر از پیش بینی حق بیمه از واحدهای اقتصادی جمع میکنیم و شاید تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر دریافت کنیم. بازنشستگان و نمایندگان آنها از ما میخواهند ریسک کرده و بیشتر بدهی ایجاد کنیم و بعداً با فشار به دولت آن بدهیها را نقد کنیم اما این روش همیشه ممکن نیست. ما برای اولین بار است که در بحث رد دیون به سمت دولت دست دراز میکنیم و پاسخ مثبت میشنویم. دولت پرداخت فراتر از تسویه ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی بدهی قانون بودجه را پذیرفت.
او تاکید کرد: رئیس جمهور به آقای عارف و ستاد سران سه قوه دستور رسیدگی داد و جلسهای در ماه گذشته برگزار شد که در جلسه سران سه قوه قرار این شد که قانون اصلاح شود تا بتوانند بدهی ۱۸۵ میلیارد تومانی به صورت سالانه تسویه شود. البته اوراق بهادار امکان پرداخت نداشت و بازار سرمایه و بازار پول کشش انتشار اوراق نداشت. قرار شد از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، ۷۰ هزار میلیارد تومان مبلغ دریافت کنیم. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در احیای این بدهی کمک خوبی کردند. تسویه بدهی ما در حوزه مراکز درمانی، دارایی و بیمه تکمیلی و عمر از محل همین ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد.
سالاری تصریح کرد: اکنون اوراق دستگاههای اجرایی دیگر نیز در حال نقد شدن است. بانکها به طور کلی در پرداخت وام به بنگاهها و واحدها مشکل دارند و این مشکلات در مورد بانک رفاه نیز وجود دارد. ما معوقات فروردین را با بانک رفاه و آقای للگانی مدیرعامل این بانک مطرح کردیم. ابتدا معوقات مستمری بگیران حداقل بگیر را که ۷۰ درصد مشمولین صندوق تامین اجتماعی هستند پرداخت میکنیم و مابقی را به مرور از دو هفته بعد از آن پرداخت خواهیم کرد. ما معوقات بازنشستگان را انشالله در نیمه اول شهریور پرداخت میکنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبات بیمه تکمیلی نیز از شهریور پرداخت میشود. اگر مطالبات مراکز درمانی را تا پایان مرداد بدهیم، تا دو سه ماه به این مراکز مطالبه نخواهیم داشت که این یک بروز رسانی بی سابقه است و دست سازمان را برای پرداختهای دیگر مثل رفاهیات باز میکند. وام قرض الحسنه و طرح کرامت رضوی بخش کوچکی از تعهدات است اما درمان رایگان و حقوق، وظیفه اصلی ماست.