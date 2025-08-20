کارگران لاتینتبار در صف مقدم مبارزه با سیاستهای فاشیستی
به مرور پیشبینیها از احتمال موفقیت طرح اخراج ده میلیون مهاجر تضعیف شده است؛ مهاجرانی که تاکنون با گذشت یکسال از حضور دونالد ترامپ، تنها یک میلیون نفرشان به کشور خود بازگشتهاند!
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه تروثآوت، روایتهای رسانهها در مورد تغییر موضع کارگران لاتین تبار مهاجر، خلاف آن چیزی است که اعتراضات علیه سیاستهای مهاجرتی ترامپ در کف خیابان به ما نشان میدهند.
تشدید فشارهای اخیر اداره مهاجرت آمریکا (ICE) و نیروهای مسلح دولتی علیه مهاجران در لسآنجلس و سایر شهرهای جنوبی و غربی آمریکا، تا حد زیادی واکنشی ارتجاعی به اعتراض تشکلهای کارگران لاتینتبار پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بود.
کارگران لاتین تبار با خنثی کردن روایتهای رسانههای رسمی آمریکا مبنی بر «فروکش کردن اعتراضات مهاجران درحال اخراج»، از همان روزهای اول اعتراضات خود را در برابر کاخ ریاست جمهوری دونالد ترامپ ترتیب دادند و در هفتههای پس از انتخابات، به سازماندهی اعتراضات علیه سیاستهای ضد کارگری دولت جدید در بیش از ۱۰۰ شهر کمک کردهاند. این اقدامات مستقیم، مشارکت مدافعان حقوق بشر، صاحبان مشاغل کوچک، اعضای اتحادیههای کارگری، دانشجویان و دیگران را برای تظاهرات علیه اقدام ترامپ مبنی بر اخراج بیش از ۱۰ میلیون مهاجر از ایالات متحده آمریکا جلب کرد. درک این موضوع که کارگران لاتین تبار در خط مقدم مبارزه برای نجات دموکراسی آمریکایی بودهاند، گامی ضروری در ایجاد یک جنبش گسترده است.
هزاران نفر از اهالی آنجلینا جولی به فراخوان NDLON پاسخ دادند و در ۱۸ دسامبر از لا پلاسیتا اولورا در نزدیکی مرکز شهر تاریخی لسآنجلس مکزیک (که در سال ۱۷۸۱ توسط آفریقایی-مکزیکیها تأسیس شد) تا مرکز ICE در همان نزدیکی راهپیمایی کردند تا مخالفت خود را با جنگ وعده داده شده ترامپ علیه طبقه کارگر مهاجر اعلام کنند. راهپیمایان پلاکاردهای دستساز خود را حمل میکردند که روی آنها نوشته شده بود: «محافظت از مهاجران و تخریب دیوارها»، «حقوق مهاجران، حقوق بشر است» و «کارگران مهاجر کارها را انجام میدهند».
اولین اعتصابات لاتینتبارها با هدف اعتراض به وعدههای رئیسجمهور منتخب ترامپ مبنی بر زندانی کردن و اخراج میلیونها مهاجر، قبل از کریسمس اعلام شد.
