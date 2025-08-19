خبرگزاری کار ایران
کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی به اعتراض ادامه دادند

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.

این کارگران که بیش از یک هفته است برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتراض زده‌اند، می‌گویند: نامه‌ای به فرماندار ماهشهر نوشتیم و ضمن اشاره به مصوبات شورای تامین و ابلاغی اداره کار اشاره کردیم که مقرر شده بود مزایای مزدی پتروشیمی‌های ماهشهر به کارگران پتروشیمی رازی نیز تعلق بگیرد و این در حالیست که در اجرای این مصوبات تعلل شده است.

این کارگران خواسته‌های خود را برقراری دو آیتم حق جذب بازار کار و فوق‌العاده شغل براساس جداول تنظیمی منطقه، افزایش عدد ثابت ترمیم حقوق، افزایش مبلغ پتروکارت و برخورداری از مزایای مزدی قانونی دانستند و گفتند: تاکنون رایزنی و مطالبه‌گری از کارفرما پاسخی نداشته است.  

 

