خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه اعتراض کارگران زغال‌سنگ طزره مقابل رختکن معدن

ادامه اعتراض کارگران زغال‌سنگ طزره مقابل رختکن معدن
کد خبر : 1675460
لینک کوتاه کپی شد.

منابع خبری ایلنا در شرکت زغال‌سنگ طزره از ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری و شرکتی این واحد خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در معدن زغال‌سنگ طزره از معادن زیر مجموعه شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی از ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری و شرکتی این واحد معدنی خبر می‌دهند.

این کارگران که تعداد آن‌ها تا حدود ۸۰۰ نفر برآورد شده است، می‌گویند: امروز اعتراض صنفی کارگران پیمانکاری و شرکتی مقابل ساختمان رختکن معدن ادامه دارد

به گفته یکی از کارگران، اعتراضات کارگری در حالی  ادامه دارد که روز گذشته کارفرما بخشی از حقوق تیر ماه کارگران را پرداخت کرد اما کارگران خواستار دریافت کامل حقوق و رفع مشکلات بیمه‌ای خود هستند.

کارگران معترض در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگران در اجتماع امروز خود بر پرداخت کامل مطالبات خود تاکید کردند،  افزودند: یکی دیگر از خواسته‌های ما، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی کارگران است که هر کدام با چندین ماه تاخیر مواجه شده‌اند؛ از قرار معلوم مدیریت معدن پیگیر رفع مشکلات آن از سهامدار اصلی معدن شده است.

کارگران گفتند: بیشتر نارضایتی ما به این جهت است که شرکت البرز شرقی سالهاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی کار کارگران و مهیا کردن مطالبات کارگران ندارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور