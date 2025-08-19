به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در معدن زغال‌سنگ طزره از معادن زیر مجموعه شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی از ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری و شرکتی این واحد معدنی خبر می‌دهند.

این کارگران که تعداد آن‌ها تا حدود ۸۰۰ نفر برآورد شده است، می‌گویند: امروز اعتراض صنفی کارگران پیمانکاری و شرکتی مقابل ساختمان رختکن معدن ادامه دارد

به گفته یکی از کارگران، اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که روز گذشته کارفرما بخشی از حقوق تیر ماه کارگران را پرداخت کرد اما کارگران خواستار دریافت کامل حقوق و رفع مشکلات بیمه‌ای خود هستند.

کارگران معترض در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگران در اجتماع امروز خود بر پرداخت کامل مطالبات خود تاکید کردند، افزودند: یکی دیگر از خواسته‌های ما، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی کارگران است که هر کدام با چندین ماه تاخیر مواجه شده‌اند؛ از قرار معلوم مدیریت معدن پیگیر رفع مشکلات آن از سهامدار اصلی معدن شده است.

کارگران گفتند: بیشتر نارضایتی ما به این جهت است که شرکت البرز شرقی سالهاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی کار کارگران و مهیا کردن مطالبات کارگران ندارند.

