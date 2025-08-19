خبرگزاری کار ایران
فراخوان صندوق بازنشستگی کشوری برای همکاری با استارتاپ‌های حوزه سلامت

کد خبر : 1675457
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق بازنشستگی کشوری با هدف ارتقای خدمات رفاهی، اجتماعی و سلامت بازنشستگان و خانواده‌های ایشان، فراخوان همکاری با استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، این فراخوان به‌منظور ایجاد بسترهای جدید در حوزه سلامت، سالمندی و توانمندسازی بازنشستگان و همچنین توسعه بازار، زیرساخت‌های پشتیبانی و خدمات نوین ارائه شده است. 

جزئیات این فراخوان به شرح ذیل است: 

حوزه‌های همکاری: 

بر اساس این فراخوان، حوزه‌های مورد انتظار همکاری شامل موارد زیر خواهد بود (البته محدود به این موارد نیست): 

خدمات پزشکی و درمانی (مشاوره آنلاین، مدیریت دارو، مراقبت در منزل) 

خدمات بهداشت و رفاهی (ارائه سبک زندگی سالم و تمرینات مناسب تغذیه و ورزش) 

مشاوره روانشناسی و اجتماعی

آموزش و مهارت‌آموزی (حضوری و مجازی) 

مشاوره مالی، حقوقی و سرمایه‌گذاری

تفریح و سرگرمی (تورهای ویژه، تولید محتوای فرهنگی و هنری) 

خدمات ویژه بیماران خاص (مانند آلزایمر، پارکینسون و…) 

شرایط و الزامات عمومی: 

رعایت کرامت و شأن بازنشستگان در تمامی مراحل خدمت‌رسانی

تعهد به محرمانگی اطلاعات شخصی بازنشستگان

ارائه خدمات پایدار، امن و مقیاس‌پذیر

تضمین کیفیت خدمات و محصولات

ارائه قیمت و شرایط عادلانه برای بازنشستگان

مسئولیت‌پذیری در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندان

ساختار ارائه پیشنهاد همکاری: 

شرکت‌ها و تیم‌های نوآور علاقه‌مند باید مشخصات و سوابق خود را همراه با اطلاعات زیر ارسال کنند: 

معرفی شرکت یا تیم و سوابق اعضا

نشانی و اطلاعات تماس

شرح محصول یا خدمت پیشنهادی شامل: 

توضیح کامل محصول

سوابق عملکرد محصول در بازار

مخاطبان هدف (بازنشستگان/خانواده‌ها) 

زیرساخت‌های موردنیاز (API، تجهیزات فنی، فضای فیزیکی و…) 

مدل درآمدی و شرایط ارائه خدمت

فرآیند ارزیابی و انتخاب: 

پیشنهادها بر اساس معیارهای زیر بررسی و انتخاب خواهند شد: 

میزان نوآوری محصول یا خدمت

سابقه فعالیت شرکت یا تیم نوآور

مقیاس‌پذیری و پایداری مدل کسب‌وکار

سهولت استفاده برای بازنشستگان

هزینه و شرایط ارائه خدمت

تطابق با نیازهای زندگی سالمندان

زمان‌بندی فراخوان: 

مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

بررسی و ارزیابی: تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴

اعلام نتایج: ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

علاقه‌مندان می‌توانند مدارک و طرح پیشنهادی خود را به آدرس ایمیل it@cspf. ir ارسال کنند. 

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۳۵۱۶۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

 

انتهای پیام/
