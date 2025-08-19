به گزارش ایلنا، این فراخوان به‌منظور ایجاد بسترهای جدید در حوزه سلامت، سالمندی و توانمندسازی بازنشستگان و همچنین توسعه بازار، زیرساخت‌های پشتیبانی و خدمات نوین ارائه شده است.

جزئیات این فراخوان به شرح ذیل است:

حوزه‌های همکاری:

بر اساس این فراخوان، حوزه‌های مورد انتظار همکاری شامل موارد زیر خواهد بود (البته محدود به این موارد نیست):

خدمات پزشکی و درمانی (مشاوره آنلاین، مدیریت دارو، مراقبت در منزل)

خدمات بهداشت و رفاهی (ارائه سبک زندگی سالم و تمرینات مناسب تغذیه و ورزش)

مشاوره روانشناسی و اجتماعی

آموزش و مهارت‌آموزی (حضوری و مجازی)

مشاوره مالی، حقوقی و سرمایه‌گذاری

تفریح و سرگرمی (تورهای ویژه، تولید محتوای فرهنگی و هنری)

خدمات ویژه بیماران خاص (مانند آلزایمر، پارکینسون و…)

شرایط و الزامات عمومی:

رعایت کرامت و شأن بازنشستگان در تمامی مراحل خدمت‌رسانی

تعهد به محرمانگی اطلاعات شخصی بازنشستگان

ارائه خدمات پایدار، امن و مقیاس‌پذیر

تضمین کیفیت خدمات و محصولات

ارائه قیمت و شرایط عادلانه برای بازنشستگان

مسئولیت‌پذیری در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندان

ساختار ارائه پیشنهاد همکاری:

شرکت‌ها و تیم‌های نوآور علاقه‌مند باید مشخصات و سوابق خود را همراه با اطلاعات زیر ارسال کنند:

معرفی شرکت یا تیم و سوابق اعضا

نشانی و اطلاعات تماس

شرح محصول یا خدمت پیشنهادی شامل:

توضیح کامل محصول

سوابق عملکرد محصول در بازار

مخاطبان هدف (بازنشستگان/خانواده‌ها)

زیرساخت‌های موردنیاز (API، تجهیزات فنی، فضای فیزیکی و…)

مدل درآمدی و شرایط ارائه خدمت

فرآیند ارزیابی و انتخاب:

پیشنهادها بر اساس معیارهای زیر بررسی و انتخاب خواهند شد:

میزان نوآوری محصول یا خدمت

سابقه فعالیت شرکت یا تیم نوآور

مقیاس‌پذیری و پایداری مدل کسب‌وکار

سهولت استفاده برای بازنشستگان

هزینه و شرایط ارائه خدمت

تطابق با نیازهای زندگی سالمندان

زمان‌بندی فراخوان:

مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

بررسی و ارزیابی: تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴

اعلام نتایج: ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

علاقه‌مندان می‌توانند مدارک و طرح پیشنهادی خود را به آدرس ایمیل it@cspf. ir ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۳۵۱۶۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.

