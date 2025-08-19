فراخوان صندوق بازنشستگی کشوری برای همکاری با استارتاپهای حوزه سلامت
صندوق بازنشستگی کشوری با هدف ارتقای خدمات رفاهی، اجتماعی و سلامت بازنشستگان و خانوادههای ایشان، فراخوان همکاری با استارتاپها و شرکتهای نوآور را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، این فراخوان بهمنظور ایجاد بسترهای جدید در حوزه سلامت، سالمندی و توانمندسازی بازنشستگان و همچنین توسعه بازار، زیرساختهای پشتیبانی و خدمات نوین ارائه شده است.
جزئیات این فراخوان به شرح ذیل است:
حوزههای همکاری:
بر اساس این فراخوان، حوزههای مورد انتظار همکاری شامل موارد زیر خواهد بود (البته محدود به این موارد نیست):
خدمات پزشکی و درمانی (مشاوره آنلاین، مدیریت دارو، مراقبت در منزل)
خدمات بهداشت و رفاهی (ارائه سبک زندگی سالم و تمرینات مناسب تغذیه و ورزش)
مشاوره روانشناسی و اجتماعی
آموزش و مهارتآموزی (حضوری و مجازی)
مشاوره مالی، حقوقی و سرمایهگذاری
تفریح و سرگرمی (تورهای ویژه، تولید محتوای فرهنگی و هنری)
خدمات ویژه بیماران خاص (مانند آلزایمر، پارکینسون و…)
شرایط و الزامات عمومی:
رعایت کرامت و شأن بازنشستگان در تمامی مراحل خدمترسانی
تعهد به محرمانگی اطلاعات شخصی بازنشستگان
ارائه خدمات پایدار، امن و مقیاسپذیر
تضمین کیفیت خدمات و محصولات
ارائه قیمت و شرایط عادلانه برای بازنشستگان
مسئولیتپذیری در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندان
ساختار ارائه پیشنهاد همکاری:
شرکتها و تیمهای نوآور علاقهمند باید مشخصات و سوابق خود را همراه با اطلاعات زیر ارسال کنند:
معرفی شرکت یا تیم و سوابق اعضا
نشانی و اطلاعات تماس
شرح محصول یا خدمت پیشنهادی شامل:
توضیح کامل محصول
سوابق عملکرد محصول در بازار
مخاطبان هدف (بازنشستگان/خانوادهها)
زیرساختهای موردنیاز (API، تجهیزات فنی، فضای فیزیکی و…)
مدل درآمدی و شرایط ارائه خدمت
فرآیند ارزیابی و انتخاب:
پیشنهادها بر اساس معیارهای زیر بررسی و انتخاب خواهند شد:
میزان نوآوری محصول یا خدمت
سابقه فعالیت شرکت یا تیم نوآور
مقیاسپذیری و پایداری مدل کسبوکار
سهولت استفاده برای بازنشستگان
هزینه و شرایط ارائه خدمت
تطابق با نیازهای زندگی سالمندان
زمانبندی فراخوان:
مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۰ شهریور ۱۴۰۴
بررسی و ارزیابی: تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
اعلام نتایج: ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
علاقهمندان میتوانند مدارک و طرح پیشنهادی خود را به آدرس ایمیل it@cspf. ir ارسال کنند.
برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۳۵۱۶۱۱۴ تماس حاصل فرمایید.