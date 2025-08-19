مطالبه پرداخت معوقات؛
کارگران حجمی شهرداری سنندج سه ماه حقوق طلبکارند
جمعی از کارگران حجمی مجموعه شهرداری سنندج از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم ۳۸۰ کارگر قرار داد حجمی مجموعه شهرداری سنندج که در استان کردستان واقع شده است، دستکم سه ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند.
این کارگران که نگران وصول نشدن مطالبات مزدی هستند، میگویند: عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانوادههایمان به وجود آورده است به همین دلیل روزگذشته در اعتراض به بیتوجهی به پرداخت مطالباتمان دست به اعتراض صنفی زده بودیم.
به گفته کارگران شهرداری سنندج؛ آنها سه ماه حقوق دریافت نکردهاند در عین حال در پیگیریهایی که در استانداری و شورای شهر انجام شده وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران داده شده است.
آنها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: توقع داریم مسئولان شهرداری سنندج به مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند.
کارگران در خاتمه از شهردار و شورای شهر درخواست کردند که همه حقوق معوقه را یکجا پرداخت نمایند.