مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان پرداخت معوقات فروردین مشخص شد؟

بازنشستگان منتظر پرداخت معوقات فروردین همراه با حقوق مرداد هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز صحبت‌هایی از وزیر کار منتشر شد که وعده می‌داد معوقات فروردین بازنشستگان کارگری با حقوق مرداد پرداخت می‌شود .

حالا بازنشستگان انتظار دارند در روزهای باقیمانده تا پایان ماه، حقوق به اضافه معوقات فروردین را دریافت کنند.

و این در حالیست که  در روزهای گذشته، محمود شیخ شعاعی مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان به مابه التفاوت پرداخت نشده حقوق فروردین ماه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در ارتباط با پرداخت این مابه التفاوت هنوز چیزی به ما اعلام نشده البته قرار بود قاعدتا در خرداد پرداخت شود اما شرایط جنگی که پیش آمد ناترازی‌ها را تشدید کرد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
