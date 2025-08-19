زمان پرداخت معوقات فروردین مشخص شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز صحبت‌هایی از وزیر کار منتشر شد که وعده می‌داد معوقات فروردین بازنشستگان کارگری با حقوق مرداد پرداخت می‌شود .

حالا بازنشستگان انتظار دارند در روزهای باقیمانده تا پایان ماه، حقوق به اضافه معوقات فروردین را دریافت کنند.

و این در حالیست که در روزهای گذشته، محمود شیخ شعاعی مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان به مابه التفاوت پرداخت نشده حقوق فروردین ماه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در ارتباط با پرداخت این مابه التفاوت هنوز چیزی به ما اعلام نشده البته قرار بود قاعدتا در خرداد پرداخت شود اما شرایط جنگی که پیش آمد ناترازی‌ها را تشدید کرد.

