مرگ و مصدومیت ۷ کارگر راه آهن بر اثر برخورد با قطار در کره جنوبی

به گزارش ایلنا، این قطار مسافربری حدود ساعت ۱۰:۵۰ صبح به وقت محلی به هفت کارگر راه‌آهن که برای بازرسی سازه‌ها در حال حرکت بودند، برخورد کرد.

دو کارگر جان باختند و پنج نفر دیگر دچار جراحات سنگین و سبک شدند. حال برخی از مجروحان وخیم است.

همچنین در این قطار ۸۹ مسافر حضور داشتند که مصدومیتی گزارش نشده است.

گفته می‌شود که کارگران پس از باران‌های شدید اخیر در منطقه، در حال بازرسی از تأسیسات بودند.

به گزارش شینهوا، پلیس در حال بررسی علت دقیق حادثه و بررسی این موضوع است که آیا اقدامات ایمنی طبق قوانین مربوطه انجام شده است یا خیر.

