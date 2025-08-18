سالاری در جلسه هماندیشی با مدیران درمان:
بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی قابل واگذاری نیست
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر اینکه درمان این سازمان به هیچ وجه قابل واگذاری به بخش دیگر یا تضعیف و کنار گذاشتن آن نیست، گفت: با برنامههای جدید تعریف شده و تغییرات ساختاری به دنبال تقویت بخش درمان هستیم تا خدمات باکیفیتتری به ذینفعان ارائه کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هماندیشی حوزه درمان که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان و با مشارکت ویدیوکنفرانسی مدیران درمان استانی و روسای واحدهای درمانی سراسر کشور برگزار شد، افزود: جدای از نیروی ارزشمند انسانی، تجربه و دانش تخصصی درمانی سازمان، دارایی ملموس این حوزه درمان مستقیم سازمان حدوداً 600 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و این اموال که از ارزش شستا هم بیشتر و متعلق به کارگران و بازنشستگان است اصلاً و ابداً واگذار نمیشود بلکه درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان هر دو تقویت خواهند شد.
وی افزود: همانطور که شاهد بودیم در حوزه توسعه و پروژههای جدید عمرانی نیز سهم عمده پروژهها به حوزه درمان اختصاص دارد که البته توزیع و تصویب آنها با آمایش، اصول علمی و لحاظ منافع بلندمدت سازمان صورت گرفته و میگیرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: ساختار درمان غیرمستقیم سازمان باید اولویت را در خرید راهبردی تعریف کند و مغز متفکر خدمات درمانی سازمان باشد و به همین منظور تقویت درمان غیرمستقیم را در اولویت قرار دادیم.
وی افزود: برای موضوعات پیشگیری از بیماریها، برنامه ریزی روی مسائل سالمندان، اقتصاد سلامت و.. برنامههای منسجم تر و جامع تری تعریف میکنیم و در ساختار جدید اهمیت ویژهای خواهند داشت.
سالاری، تشکیل شرکت سلامت الکترونیک مختص حوزه درمان و ارسال اسناد مراکز ملکی و طرف قرارداد از طریق سامانه رسا را از دیگر برنامههای کلیدی حوزه درمان سازمان خواند و گفت: نظام ارجاع و پزشک خانواده یک برنامه ملی است و با وزارت بهداشت و درمان در مورد تحقق این برنامه مشارکت خواهیم داشت.
سالاری با تاکید بر اینکه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده نباید موجب تحمیل هزینه مضاعف به سازمان شود، افزود: در فاز اول در سازمان تامین اجتماعی ارجاع داخلی در استانهای تهران و البرز راه اندازی شد و در فاز دوم استانهای دیگر اضافه خواهند شد.
وی افزود: در قالب سه طرح کلی از طرحهای بیست گانه و با رویکرد استفاده از فناوری و در بستر الکترونیک، تلاش میکنیم خدمات درمانی سریعتر، با کیفیتتر و با پرداختی کمتر از جیب بیمهشدگان را محقق کنیم.
در این جلسه، تعدادی از مدیران درمان استانها به بیان مسائل خود در خصوص مطالبات مراکز طرف قرارداد، موضوعات نیروی انسانی بخش درمان، بکارگیری نیروهای متخصص و کادر درمان، زیرساختها و تجهیز مراکز درمانی در استانها پرداختند.