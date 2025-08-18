ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر می‌دهند.

این کارگران می‌گویند: اعتراض صنفی ما بعد از گذشت ده روز همچنان ادامه دارد؛ هنوز مطالباتی مانند رفع تبعیض و افزایش مزایای مزدی برآورده نشده است و کارفرما پاسخ روشنی به ما نداده است.

به گفته این کارگران، چند کارگر ارکان ثالث که در روزهای گذشته ممنوع‌الورود شده بودند، با دادن تعهد به مجموعه بازگشتند و دو نماینده کارگران که در روزهای اخیر احضار شده بودند، آزاد شدند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی می‌گویند: حقوق و دریافتی‌مان نسبت به کارگران شاغل در سایر پتروشیمی‌های ماهشهر پایین‌تر است و براساس مصوبه شورای تامین باید دستمزدمان افزایش یابد.

انتهای پیام/