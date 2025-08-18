خبرگزاری کار ایران
ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی

ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی
اعتراض کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی ادامه دارد.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر می‌دهند.

این کارگران می‌گویند: اعتراض صنفی ما بعد از گذشت ده روز همچنان ادامه دارد؛ هنوز مطالباتی مانند رفع تبعیض و افزایش مزایای مزدی برآورده نشده است و کارفرما پاسخ روشنی به ما نداده است.

به گفته این کارگران، چند کارگر ارکان ثالث که در روزهای گذشته ممنوع‌الورود شده بودند، با دادن تعهد به مجموعه بازگشتند و دو نماینده کارگران که در روزهای اخیر احضار شده بودند، آزاد شدند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی می‌گویند: حقوق و دریافتی‌مان نسبت به کارگران شاغل در سایر پتروشیمی‌های ماهشهر پایین‌تر است و براساس مصوبه شورای تامین باید دستمزدمان افزایش یابد.

 

