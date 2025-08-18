اولین اعتصاب گسترده کارکنان هواپیمایی کانادا/ پروازها خوابید!

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری الجزیره قطر، مهمانداران پرواز ایر کانادا علیرغم فشار دولت دوباره اقدام به اعتصاب کردند.

طبق این گزارش، کارکنان و مهمانداران این شرکت هواپیمایی کانادایی با سرپیچی از دستور بازگشت به کار، اولین اعتصاب خود را طی ۴۰ سال گذشته برگزار کردند.

مهمانداران پرواز ایر کانادا اعلام کرده‌اند که علیرغم دستور معاونت پرسنلی این شرکت نیمه دولتی برای بازگشت به کار، امروز (دوشنبه) وارد اعتصاب شدند. کارکنان دستورات واحدهای دولتی مبنی برعدم اعتصاب را خلاف قانون اساسی معرفی کردند.

اتحادیه کارکنان دولتی کانادا روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارکنان دولتی ایر کانادا به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و از ایر کانادا دعوت کرد تا برای «مذاکره برای یک توافق عادلانه» به میز مذاکره بازگردد.

بزرگترین شرکت هواپیمایی کانادا اکنون می‌گوید که پروازهای خود را از عصر دوشنبه از سر خواهد گرفت. این اعتصاب در حال حاضر حدود ۱۳۰.۰۰۰ مسافر در سراسر جهان را در طول فصل اوج سفرهای تابستانی تحت تأثیر قرار داده است.

دولت کانادا روز شنبه با درخواست از هیئت روابط صنعتی کانادا (CIRB) برای صدور حکم داوری الزام‌آور، به اعتصاب بیش از ۱۰.۰۰۰ مهماندار پرواز در بزرگترین شرکت هواپیمایی این کشور پایان داد. اما این اعتصاب دوباره شروع شد.

سرپیچی یک اتحادیه از دستور دولت بی‌سابقه است. ناتاشا استیا، مهماندار پرواز ایر کانادا و رئیس اتحادیه محلی، گفت که سایر اتحادیه‌ها روز یکشنبه در تورنتو به صف اعتصاب مهمانداران پرواز پیوستند.

