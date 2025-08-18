هدفگذاری ۶ میلیاردی صندوق نفت برای سرمایهگذاری در ایلام
رئیس هیئترئیسه صندوق بازنشستگی نفت با اعلام هدفگذاری ۶ میلیارد دلاری این صندوق برای سرمایهگذاری در ایلام گفت: تاکنون هیچ شرکت یا سازمانی چنین حجم بزرگی از سرمایهگذاری را در این استان انجام نداده است.
به گزارش ایلنا، حسین حسینزاده (رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) در آیین بهرهبرداری از طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام (انجیال ۳۱۰۰) با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از تلاشهای گسترده وزیر نفت و مسئولان ملی و استانی برای توسعه زیرساختهای نفت و گاز در مناطق مرزی کشور تقدیر و اظهار کرد: استان ایلام ۱۱ درصد نفت و گاز کشور را در اختیار دارد و حدود ۹۰ درصد نفت و گاز غرب کشور در این استان واقع شده است.
وی با بیان اینکه مردم قهرمان و پرتمدن این استان، شایسته بهرهمندی از ظرفیتهای عظیم انرژی هستند، تصریح کرد: سال گذشته با دستور وزیر نفت مبنی بر تکمیل پروژههای نیمهتمام در استانهای مرزی، تکمیل این طرح به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به اینکه شرکت سرمایهگذاری اهداف بهعنوان بازوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، سرمایهگذاری حدود ۶ میلیارد دلار در استان ایلام را هدفگذاری کرده است، گفت: این صندوق تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار در استان ایلام سرمایهگذاری کرده است.
حسینزاده تأکید کرد: شرکت اهداف نقش بیبدیلی در توسعه زیرساختهای انرژی در استان ایلام ایفا کرده است. هیچ شرکت یا سازمانی تاکنون چنین حجم عظیمی از سرمایهگذاری را در این استان انجام نداده و این جای تقدیر دارد.
طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام شامل مجتمع انجیال ۳۱۰۰.۲ ایستگاه تقویت فشار، یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی و بیش از ۳۵۰ کیلومتر خط لوله انتقال خوراک و محصول با ظرفیت ۲۴۰ میلیون فوتمکعب در روز احداث شده است. گاز غنی تولیدی پس از فشارافزایی به مجتمع انجیال ۳۱۰۰ منتقل و پس از شیرینسازی، نمزدایی و استخراج، محصولاتی ازجمله گاز سبک، +C۲ (اتان و ترکیبات سنگینتر)، گوگرد و مایعات گازی تولید میشود.