واریز مستمری مرداد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

کد خبر : 1674944
مستمری مرداد ماه مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر واریز شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی شریعتی مدیرکل تعهدات قانونی صندوق گفت: بالغ بر چهار هزار و نهصد و شصت و دو میلیارد ریال به عنوان مستمری مرداد ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۵۳۶۴نفر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵به حساب مستمری بگیران واریز شد. 

در حال حاضر تعداد ۲۲۵۳۶۴ نفر از تعهدات بلندمدت صندوق بهره‌مند گردیده‌اند که از این تعداد ۱۰۴۰۱۸ نفر تحت عنوان مستمری بگیر فوتی (بازماندگان فوت بیمه شده اصلی) تعداد ۳۸۴۴۲ نفر مستمری بگیر بازنشستگی پیش از موعد، تعداد ۷۰۸۱۰ نفر مستمری بگیر بازنشستگی سالمندی و تعداد ۱۲۰۹۴ نفر مستمری بگیر از کارافتادگی کلی هستند.

 

