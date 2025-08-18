تشکیل مرکز ملی توسعه مهارت با همکاری فنی و حرفهای و اتاق ایران
مرکز ملی توسعه مهارت با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای و اتاق بازرگانی ایران تاسیس شد.
به گزارش ایلنا، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی ایران از شکلگیری مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران خبر داد و گفت: انتظار میرود اتاقهای استانی ارتباط خوبی با این مرکز برقرار و برنامههای آموزشی در زمینه توسعه مهارتی اجرا کنند.
رییس اتاق ایران در نشست شورای رؤسای اتاقهای بازرگانی استانها با اشاره به برگزاری اولین رویداد پس از شکلگیری «مرکز ملی توسعه مهارت» در اتاق ایران در ماه گذشته، افزود: این مرکز به همت نایب رییس اتاق ایران در همکاری با سازمان آموزش فنیوحرفهای در اتاق ایران شکل گرفته است و انتظار میرود اتاقهای استانی ارتباط خوبی با این مرکز برقرار و برنامههای آموزشی در زمینه توسعه مهارتی، اجرا کنند.
حسنزاده با بیان اینکه «مهارت» مهمترین حلقه زنجیره اشتغال است؛ خاطرنشان کرد: مهارت، ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی را تضمین میکند. همیشه در زمینه تأمین نیروی ماهر دچار مضیقه بودهایم که امیدواریم ایجاد مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران گامی بلند در راستای حل این مسأله، باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره بر لزوم بهرهگیری مناسب از اراده دولت برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی خبر داد و افزود: آقای عارف معاون اول رییسجمهور در مراسم گرامیداشت هفته ملی مهارت، در زمینه مقایسه ظرفیت و انگیزه در بخشهای خصوصی و دولتی، اظهاراتی صریح مطرح کردند و گفتند «سهم بخش خصوصی در پیروزی کشور در جنگ اخیر را نمیتوان با بخشهای اداری مقایسه کرد». این نشاندهنده حساب ویژهای است که دولت دکتر پزشکیان به ظرفیت بخش خصوصی دارد و ما باید از این فرصت به نفع توسعه اقتصادی استفاده کنیم.