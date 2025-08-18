به گزارش خبرنگار ایلنا، از اخبار و اطلاعات این‌چنین برمی‌آید که دولت به دنبال تصویب طرحی‌ست که در آن کارگران شرکتی و ارکان ثالث مشمول پرداخت مستقیم می‌شوند منتها احتمال حذف پیمانکاران پایین است.

کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در این رابطه می‌گویند: خواسته روشن و مشخص ما، حذف کامل پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم است؛ کارگران در مشاغل مستمر باید قرارداد مستقیم و دائم داشته باشند.

این کارگران افزودند: انتظار داریم دولت و سازمان امور استخدامی در مورد جزئیات طرحی که در دست بررسی‌ست، روشنگری کنند؛ آیا پرداخت مستقیم بدون حذف پیمانکاران، اتفاقی‌ست که قرار است بیفتد؟ تکلیف قراردادهایمان چه می‌شود؟ آیا قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی منعقد می‌شود یا بازهم باید با پیمانکاران طرف باشند؟

