خبری از معوقات فروردین بازنشستگان نیست/ در انتظار واریز حقوق

«علی اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران، به خبرنگار ایلنا گفت: حقوق مرداد، سر تاریخ معین (روزهای پایانی ماه) پرداخت می‌شود اما خبری از معوقات فروردین نیست.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه به نظر می‌رسد تامین اجتماعی در حال تلاش برای واریز مطالبات فروردین بازنشستگان است است؛ گفت: بازنشستگان کارگری پنج ماه است در انتظار واریز معوقات خود هستند؛ امیدواریم تلاش‌ها به نتیجه برسد و در روزهای پایانی مرداد، معوقات واریز شود.

عیوضی افزود: قدرت خرید این معوقات در طول ماه‌های اخیر به شدت افت کرده؛ بازنشستگان توقع دارند مطالبات‌شان را سر وقت بگیرند تا بتوانند آن را به زخم زندگی بزنند؛ تاخیر در پرداخت، بحران معیشت بازنشستگان را عمیق‌تر می‌سازد.

