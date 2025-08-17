به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۲۶مردادماه، بازنشستگان صنعت فولاد ومعدن اصفهان در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان کانون بازنشستگی تجمع کردند.

تجمع کنندگان با بیان اینکه خواستار اصلاح همسان‌سازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی هستیم گفتند: مطابق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به اجرای تعهدات قانونی و تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی است و باید به این تکلیف عمل شود.

به گفته آن‌ها، بازگشت صندوق فولاد به جایگاه واقعی خود و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق، ارائه درمان رایگان، پرداخت به موقع معوقات و اعطای افزایش ۶۵ درصدی سالهای ۹۹و۱۴۰۰، بخش دیگری از مطالبات بازنشستگان فولاد و معدن است که بعد از چندین سال پیگیری، هنوز برآورده نشده است.

