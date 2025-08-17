تجمع بازنشستگان کارگری/ چرا برای پرداخت معوقات بازنشستگان اعتبار نیست؟

جمعی از بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (بیست و ششم مرداد) در چند شهر از جمله رشت، شوش و اهواز خبر دادند.

بازنشستگان حاضر در تجمع، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه‌ای و درمانی، پرداخت معوقه فروردین ماه و بهبود شرایط معیشتی خود شدند و اعلام کردند تا تحقق کامل مطالباتشان، اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.

یکی دیگر از خواسته‌های بازنشستگان، بازگشت بانک رفاه و تامین استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ آن ها می‌گویند: دولتی بودن این صندوق، کار را به جایی رسانده که برای پرداخت معوقات بازنشستگان اعتبار نیست.

