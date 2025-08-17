خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان کارگری/ چرا برای پرداخت معوقات بازنشستگان اعتبار نیست؟

تجمع بازنشستگان کارگری/ چرا برای پرداخت معوقات بازنشستگان اعتبار نیست؟
کد خبر : 1674669
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، شوش و اهواز تجمع کردند.

جمعی از  بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز  (بیست و ششم مرداد) در چند شهر از جمله رشت، شوش و اهواز خبر دادند.

بازنشستگان حاضر در تجمع، خواستار اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه‌ای و درمانی، پرداخت معوقه فروردین ماه و بهبود شرایط معیشتی خود شدند و اعلام کردند تا تحقق کامل مطالباتشان، اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.

یکی دیگر از خواسته‌های بازنشستگان، بازگشت بانک رفاه و تامین استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ آن ها می‌گویند: دولتی بودن این صندوق، کار را به جایی رسانده که برای پرداخت معوقات بازنشستگان اعتبار نیست.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور