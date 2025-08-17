خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارکنان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

کد خبر : 1674628
تعدادی از پرسنل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در اعتراض به وضعیت حقوقی خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  صبح امروز جمعی از کارکنان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، با اجتماع مقابل ساختمان جدید شرکت ملی نفت در خیابان حافظ تهران، در اعتراض به عملکرد و  وضعیت اضطراری شرکت تجمع کردند. 

این کارکنان  مواردی چون «عدم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی، عدم پرداخت حقوق سه ماهه اخیر، عدم پرداخت مزایای قانونی از ابتدای سال» را از دلایل اعتراض  خود عنوان کردند. 

 

 

 

