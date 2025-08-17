کامیونداران بهبهان: قطعی برق معیشتمان را به دردسر انداخته
کامیونداران بهبهان نسبت به قطعی برق و توقف تولید در کارخانه سیمان بهبهان اعتراض دارند.
جمعی از کامیون داران بهبهان در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به روزهای متوالی بیبرقی در کارخانه سیمان بهبهان اعتراض کردند.
این رانندگان با بیان اینکه روز گذشته برای پیگیری مشکلاتمان به فرمانداری مراجعه کردیم؛ میگویند: حدود بیست روز است رانندگانی که حمل و انتقال سیمان کارخانه بهبهان به شهر و سایر مناطق را بر عهده داشتهاند، به دلیل توقف فعالیت کارخانه با مشکلات جدی معیشتی روبهرو شدهاند.
کامیونداران بهبهانی میگویند: عمده بار ما توسط کارخانه سیمان تامین میشود؛ وقتی برق روزهای متوالی قطع باشد، بار برای ما نیست؛ تامین هزینههای زندگی در چنین شرایطی بسیار دشوار است.