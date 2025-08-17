لزوم بهبود خدمات درمانی در تامین اجتماعی/ دولت بدهی خود را بپردازد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در این مراسم با بیان اینکه راه اندازی نخستین قطب پژوهشی تامین اجتماعی کشور در تبریز با توجه به توانمندی‌های نیروهای جوان و متعهد این مجموعه در استان صورت گرفته است؛ گفت: دستگاه پبشرفته سی تی اسکن که از آخرین تکنولوژی روز برخوردار است، خدمات با کیفیت را به بیماران در بیمارستان استاد عالی نسب ارایه خواهد داد.

سید فریبرز سیدان اسکویی همچنین به برنامه ریزی سه ماهه برای آغاز کار بخش بستری روزانه (Day Care) بیمارستان استاد عالی نسب اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه ظرفیت بیمارستان استاد عالی نسب ۳۰۰ تخت بوده و افزایش ظرفیت آن به بیش از این میزان، نیازمند قرار گرفتن آن در میان بیمارستان‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ تختخوابی است، با تمهید ایجاد بخش بستری روزانه (Day Care) زمینه‌ای را فراهم کردیم تا با وجود نگاهی که در سازمان نسبت به این موضوع وجود داشت بیمارانی که روزانه تحت اعمال جراحی قرار گرفته و امکان ترخیص را دارند از ظرفیت این بیمارستان برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه طی بیش از دو دهه فعالیت بیمارستان استاد عالی نسب تبریز فعالیت‌های آن به خوبی توسعه نیافته است گفت: دیدگاه جدیدی در فعالیت‌های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، برای ارائه خدمات بهتر به کارگران و بازنشستگان دنبال می‌کنیم؛ برای نمونه دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته‌ای در این بیمارستان نصب شده که تنها در ۴ بیمارستان کشور فعال بوده و قادر است قلب را به صورت سه بعدی تصویر برداری نماید.

سیدان اسکویی با تأکید بر اینکه ارتقاء سطح کیفی خدمات در بیمارستان استاد عالی نسب تبریز ادامه داشته و در دهه فجر پروژه‌های جدیدی در این بیمارستان به بهره برداری می‌رسد گفت: هم اکنون دستگاه پیشرفته تک سنگ‌شکن که اولین نوع در کشور است خریداری شده و ظرف یک ماه آینده برای بهره مندی بیماران در این بیمارستان راه اندازی خواهد شد.

«علیرضا منادی» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اقدامات درمانی را یکی از وظایف مهم حاکمیتی عنوان کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هنگام مراجعه برای استفاده از حوزه درمان این سازمان، در واقع هزینه آن را قبلا پرداخت کرده اند.

منادی، پیگیری و توسعه خدمات درمان مستقیم تامین اجتماعی را از جمله اولویت‌های نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: پیگیری ایجاد بیمارستان جدید ۳۰۰ تختخوابی وهمچنین توسعه بیمارستان ۲۹ تبریز از اقدامات مهم در این زمینه است که پیگیر آن هستیم که با توجه به موافقت سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع آن از طریق مولدسازی و اراضی بلااستفاده و جذب سرمایه گذار، می‌تواند شکل اجرایی به خود بگیرد.

رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خواستار گسترش خدمات درمانی تامین اجتماعی در دیگر شهرهای استان آذربایجان شرقی در قالب درمانگاه‌ها شد و با تأکید بر ارایه خدمات بهینه در مراکز درمانی از جمله سازمان تامین اجتماعی، گفت: شاخصه‌های مهمی در ارایه خدمات بهینه به بیماران وجود دارد و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند باید شرایطی در این مراکز فراهم شود که بیمار به غیر از بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.

منادی آرام کردن بیماران و دادن روحیه به آنان از سوی پرسنل درمانی را مهم خواند و گفت: یکی از موضوعاتی که در درمانگاه‌ها و بیمارستانها کمتر مورد توجه قرار میگیرد موضوع عفونت‌های بیمارستانی است چرا که این مراکز به خاطر ماهیت کاری خود با انواع عوامل بیماری رودرو هستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، توجه به هوشمندسازی در بیمارستانهای تامین اجتماعی را یادآور شد و افزود: از موضوعات مهم دیگری که در مراکز درمانی ما بدان توجه نشده بحث پیشگیری از بیماری هاست که در بسیاری از موارد با اطلاع‌رسانی به موقع و با صرف هزینه‌های بسیار اندک می‌توانیم از ظهور و بروز بیماری‌های خطرناک جلوگیری کنیم که تامین اجتماعی با دسترسی که به افراد تحت پوشش خود دارد می‌تواند گام‌های موثریدر این زمینه بردارد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه بین ۵۸ تا ۵۹ درصد از جمعیت ۴ میلیونی استان تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند گفت: همانطور که به دلیل شرایط کشور تمامی سازمان‌ها و موسسات به نوعی با ناترازی روبرو هستند تامین اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست.

یونس دباغ صادقی‌پور با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به مصوبه پرداخت ۱۸۵ همت از بدهی‌های دولت به این سازمان طی سال ۱۴۰۴ ابراز امیدواری کرد با پیگیری نمایندگان مجلس و همراهی دولت، این اقدام در راستای رفع مشکلات این سازمان هرچه سریعتر انجام شود.

«کریم صادق زاده تبریزی» دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز توسعه و بهسازی بیمارستان عالی نسب تبریز را نه فقط یک پروژه عمرانی بلکه حرکتی در جهت تحقق عدالت درمانی و کرامت انسانی خواند و با اشاره به نحوه ارایه خدمات درمانی بر اساس ماده ۵۵ قانون تامین اجتماعی گفت: تاکید کارگران و بازنشستگان همواره بر این است که درمان افراد تحت پوشش تامین اجتماعی باید مستقیم، آسان و بی‌واسطه در دسترس باشد.

وی با انتقاد از فشارهای روزافزون برای سوق دادن این قشر به سمت بیمه‌های تکمیلی گفت: بیمه‌های اجباری و نه تکمیلی اکنون به طور گسترده در حال گسترش بوده و بار مضاعفی را بر دوش خانواده‌های کارگری است که باید علاوه بر پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه‌های اضافی دیگری را نیز بپردازند تا از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت پیگیری احداث بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه به دلیل برخی اختلاف نظرهای بی‌دلیل وغیر کارشناسی میان برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، احداث بیمارستاان ۳۰۰ تحت خوابی تبریز سال‌هاست به تعویق افتاده است و این درحالی است که بیمارستان چهارم تامین اجتماعی در شهر اصفهان در حال احداث است.

صادق زاده با تأکید بر بازنگری در نگرش در این موضوع گفت: احداث بیمارستان جدید در تبریز با توجه به حجم بالای جمعیت کارگری و بازنشستگی تحت پوشش، بایستی در اولویت قرار گیرد و در سایر شهرستانها نیز ایجاد درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها مدنظر باشد.

همین گزارش حاکی است در ادامه کلنگ احداث بخش بستری روزانه (Day Care) که با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ظرف سه ماه به بهره برداری خواهد رسید، بر زمین زده شد

همچنین در ادامه، بهره برداری از نخستین قطب پژوهشی درمان تامین اجتماعی با هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان و سی تی اسکن بیمارستان استاد عالی نسب با هزینه جانمایی با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان انجام شد.

