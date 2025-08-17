خبرگزاری کار ایران
وام بانک رفاه بازنشستگان فولاد در چه مرحله‌ای‌ است؟

کد خبر : 1674534
بازنشستگان صندوق فولاد که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند برای دریافت وام باید حداقل موجودی و پرداخت اقساط بانکی و رفع چک‌های برگشتی را بررسی کنند.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد در اطلاعیه‌ای به موضوع دریافت وام بازنشستگان فولاد از بانک رفاه اشاره کرد. 

طبق این اطلاعیه، بازنشستگان صندوق فولاد که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند برای دریافت وام باید حداقل موجودی و پرداخت اقساط بانکی و رفع چک‌های برگشتی را بررسی نمایند. 

بازنشستگان فولادی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، توجه داشته باشند پرداخت وام ضروری به بازنشستگانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، در حال انجام است و بر اساس زمان ثبت‌نام، به ترتیب واریز خواهد شد. 

شرایط مهم برای دریافت وام طبق اعلام این صندوق به شرح ذیل است: 

۱) موجودی حساب: حداقل ۵۰ هزار تومان در حساب بانک رفاه خود داشته باشید. 

۲) پرداخت بدهی‌ها: همه قسط‌های عقب‌افتاده‌تون رو (چه بانک رفاه، چه بانک‌های دیگه) پرداخت کنید. 

۳) رفع مشکل چک: اگر چک برگشتی دارید، حتماً رفع سوء اثرش کنید و از بانک مرکزی تاییدیه بگیرید. 

۴) واریز وام فقط بعد از بررسی و اطمینان از رعایت این موارد توسط بانک رفاه کارگران انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/
