غلام رضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: درحال حاضر بیش از ۷۰ هزار بازنشسته کارگری در گلستان مستمری و حقوق دریافت می کنند و همچنین بیش از ۱۶۰هزار نفر هم تحت پوشش بیمه اجباری کارگری قرار دارند.

وی تصریح کرد: ناترازی برق و افزایش بیمه‌ها مشکلات جدی برای کارفرمایان به وجود آورده است و به خاطر قطعی‌های مکرر برق، رشد تولید کاهش داشته است.متاسفانه در این شرایط، این جامعه کارگری است که هر روز باید نگران باشد که به زودی با این شرایط اخراج می شود.

وی بیان کرد: بانک رفاه متعلق به تامین اجتماعی است و با سرمایه بیمه شدگان تامین اجتماعی از جمله جامعه کارگری به اینجا رسیده است.بانک رفاه کارگران نهادی عمومی غیردولتی و متعلق به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی کارگران است.واگذاری آن به دولت برخلاف قانون است.

وی افزود: دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم.تورم به صورت هفتگی در حال افزایش است و جامعه کارگری از این اوضاع، بیشتر از همه آسیب دیده است.باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: خواسته‌های کارگران مشخص است؛ قدرت خرید کارگران در سال جاری بالا برود، امنیت شغلی کارگران تامین شود و قراردادهای موقت از بین برود.

