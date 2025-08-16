خبرگزاری کار ایران
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های عمران نعیمی در مدت مسئولیت سرپرستی این معاونت، با صدور حکمی، مهدی شکوری را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهدی شکوری متولد ۱۳۴۹، دکترای تخصصی در رشته جامعه‌شناسی، گرایش اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران مرکز، فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی و لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است. 

وی از نیروهای جوان و باسابقه در بدنه سازمان است که سابقه فعالیت به عنوان مدیرکل امور بیمه‌شدگان، مشاور معاونت بیمه‌ای و نیز خدمت در سطوح کارشناسی ستاد و شعب را دارد. 

شکوری در آزمون شناسایی مدیران آینده سازمان که در سال ۱۳۹۸ توسط سازمان سنجش برگزار شد، رتبه نخست کشوری را کسب کرد. 

پیش از این، دکتر عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین با حفظ سمت، عهده دار این مسئولیت بود. 

گفتنی است تغییراتی نیز با عنایت به لزوم ارتقای حوزه حقوقی و قوانین سازمان به جهت آمار بالای دعاوی کیفری، حقوقی و پرونده‌های دیوان عدالت اداری، لزوم نظارت و راهبری امور حقوقی سازمان، نقش آفرینی بیشتر حوزه حقوقی در خصوص مفاد کلیه طرح‌ها و لوایح مرتبط به سازمان و نیز قراردادهای سازمانی در دست انجام است.

