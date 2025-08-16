چرا معوقات بازنشستگان در خرداد پرداخت نشد؟

به گزارش ایلنا، محمد اسدی رئیس کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی در سخنانی به جلسات برگزار شده با بانک رفاه کارگران به خصوص تشکیل صندوق امید رفاه برای کمک به معیشت و زندگی بازنشستگان بابت امکان خریدهای آسان در قالب مشارکت۳ جانبه کانونعالی، بانک رفاه و فروشگاههای طرف قرار داد اشاره وابراز امیدواری کرد دراین راستا شاهد اتفاقات خوب برای این قشر باشیم.

وی با تاکید بر تلاشهای دکتر سالاری برای تحقق تعهدات به بازنشستگان به توافق اولیه جهت صدور احکام جدید و پرداخت آن با اعمال متناسب سازی در اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین ماه در خرداد افزود: بخش اول کار به خوبی انجام پذیرفت ولی اتفاقات آخر خردادماه و وقوع جنگ و آثار و تبعات بعدی آن سبب شد تا سازمان تامین اجتماعی به دلیل ناترازی منابع نتواند بخش دوم توافق را عملی نماید.

