به گزارش ایلنا، بنابر اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، در صورت تصویب نهایی هیئت وزیران، طرح «فوق‌العاده خاص» از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد. دستگاههای اجرایی موظف‌اند درخواست برقراری فوق‌العاده را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند و تمامی امتیازات در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شود تا نظارت و شفافیت در اجرای طرح به‌طور کامل رعایت شود.

بر اساس مفاد این قانون، دولت مجاز است نسبت به پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دستگاه‌های مشمول اقدام کند؛ البته این پرداخت‌ها باید درچارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام شود. سقف امتیاز قابل پرداخت در قالب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت طبق دستورالعملی مشخص خواهد شد که به زودی ابلاغ می‌شود. با این حال، در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.

