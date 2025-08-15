مهلت ارسال آثار به جشنواره رفاه و تامین «رستا» تمدید شد

به گزارش ایلنا، جشنوارۀ رسانه‌ای رفاه و تأمین اجتماعی «رستا» با هدف حمایت و قدردانی از روزنامه‌نگاران فعال در زمینۀ مسائل اجتماعی و به‌طور خاص حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، به همت موسسه فرهنگی «آهنگ آتیه» و اداره کل روابط عمومی تامین اجتماعی برگزار می‌شود.

اهالی رسانه که هنوز موفق به ارسال آثار خود نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به صفحه فراخوان وبگاه https://www.ahangeatiye.ir/rasta نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

روزنامه نگاران علاقمند می توانند در رشته های گزارش (مکتوب و تصویری)، مصاحبه (مکتوب و تصویری)، یادداشت و مقالۀ تحلیلی، مجموعه گزارش‌های موضوعی (گزارش‌های پیگیرانه تخصصی با یک موضوع مشخص) و پادکست آثار خود را در این جشنواره ارائه دهند.

در بخش ویژه این جشنواره آثاری که در دورۀ جنگ ۱۲ روزه با محوریت «جنگ و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی» در مورد آسیب‌های ناشی از جنگ به ذی‌نفعان حوزۀ تامین اجتماعی اعم از کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کارگران، کارفرمایان، کادر درمان و… در رسانه‌ها منتشر شده است، داوری خواهند شد.

محورهای جشنواره

علاوه بر بخش ویژه، محورهای جشنواره رستا مطابق اسناد بالادستی رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. این محورها عبارتند از:

سیاستگذاری عدالت اجتماعی

مخاطرات ناترازی مالی در حوزه تامین اجتماعی

حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر (سالمندان، کودکان و…)

سیاست‌های اجتماعی برای بازنشستگان

تأمین اجتماعی برای مشاغل نوین

محیط‌زیست و رفاه اجتماعی

روابط کار

چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور

بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی

و…

شرایط شرکت در جشنواره

آثار ارسالی می‌تواند به شکل مکتوب یا چندرسانه‌ای (صوتی و تصویری) باشد.

آثار ارسالی لازم است منحصراً در رسانه‌های رسمی (نشریات، پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های رسمی و دارای مجوز) منتشر شده باشد.

آثار ارسالی باید در فاصله ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ منتشر شده باشد.

هر شرکت‌کننده می‌تواند در دو بخش و در هر بخش با دو اثر شرکت کند.

پس از ارزیابی آثار ارسال شده، به یک اثر از رسانه‌های محلی یک جایزۀ ویژه تعلق خواهد گرفت.

رشته‌های جشنواره

گزارش (مکتوب و تصویری) مصاحبه (مکتوب و تصویری) یادداشت و مقالۀ تحلیلی مجموعه گزارش‌های موضوعی (گزارش‌های پیگیرانه تخصصی با یک موضوع مشخص) * پادکست

بخش ویژه

«جنگ و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی»

در این بخش آثاری که در دورۀ جنگ ۱۲ روزه با محوریت «جنگ و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی» در مورد آسیب‌های ناشی از جنگ به ذی‌نفعان حوزۀ تامین اجتماعی اعم از کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کارگران، کارفرمایان، کادر درمان و… در رسانه‌ها منتشر شده است، داوری خواهند شد.

* رشته «مجموعه گزارش» مربوط به فعالیت پیوسته و تخصصی روزنامه‌نگارانی است که طی بازۀ زمانی اعلام شده حداقل سه اثر در بارۀ یک محور اعلام شده منتشر کرده باشند. (مثلا در مورد سالمندان). این شرکت‌کنندگان باید حداقل ۳ و حداکثر ۵ اثر منتشر شده در بازه زمانی فوق را ارسال کنند. اگر یک اثر از آثار مورد نیاز برای شرکت در این بخش اندکی قبل از شروع سال ۱۴۰۳ منتشر شده باشد در داوری پذیرفته می‌شود.

هیئت داوران

از بین روزنامه‌نگاران خوشنام و متخصص حوزۀ تأمین اجتماعی انتخاب شده‌ و در روز اختتامیه معرفی خواهند شد.

تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه پس از پایان مرحله داوری، اعلام می‌شود.

ارتباط دبیرخانه با شرکت‌کنندگان از طریق پست الکترونیک taminjprize@gmail.com خواهد بود، از این ایمیل برای ارسال آثار استفاده نکنید، تنها آثاری که در فرم مشخص شده ثبت شده باشند به داوران ارسال‌ می‌شوند.

انتهای پیام/