ابلاغ بخشنامه دولت برای واریز معوقات بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه مورخه ۴۰۴/۵/۲۲ به کلیه دستگاههای اجرایی، خواستار اعلام مشخصات افراد ذینفع جهت پرداخت پاداش پایان خدمت باقی مانده بازنشستگان سال ۱۴۰۳ شده است.

در این بخشنامه آمده است:

«به استناد ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه بند هد» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در اجرای جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اعتبارات ذی ربط به شرح جدول ذیل صرفاً بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۲ به آن دستگاه ابلاغ می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.

دستگاه اجرایی موظف است به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۴۰۲ را به ترتیب تاریخ بازنشستگی شامل کد ملی تاریخ بازنشستگی شماره شبا و مبلغ قابل پرداخت با رعایت بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداکثر به میزان پنج میلیارد و دویست میلیون ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با امضاء ذیحساب مدیر امور مالی مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری) (کل و این سازمان اعلام نماید.»

