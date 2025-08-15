خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران اکسید منیزیم سربیشه: در این منطقه محروم حقوق‌ها به موقع پرداخت شود

کارگران اکسید منیزیم سربیشه: در این منطقه محروم حقوق‌ها به موقع پرداخت شود
کد خبر : 1673445
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران کارخانه اکسید منیزیم سربیشه در خراسان جنوبی، خواستار پرداخت به موقع مزد و مطالبات مزدی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، یکی از محدود فرصت‌های شغلی در این منطقه از خراسان جنوبی‌ست که کارگران آن می‌گویند: حقوق‌هایمان مرتب پرداخت نمی‌شود.

کارگران این کارخانه‌ی واقع در منطقه‌ی محروم و بدون امکاناتِ سربیشه، از مقامات درخواست دارند به وضعیت‌شان رسیدگی شود.

یکی از این کارگران می‌گوید: بارها شده که حقوق‌مان با دو یا سه ماه تاخیر پرداخت شده و این تاخیر، فشار سنگینی به خانواده‌های ما وارد می‌آورد.

خانواده‌های این کارگران عموماً روستایی و فقیر هستند؛ آن‌ها پس از تعطیلی کشاورزی محلی به دلیل خشکسالی، به عنوان کارگر ساده در این کارخانه کار می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور