کارگران اکسید منیزیم سربیشه: در این منطقه محروم حقوقها به موقع پرداخت شود
کارگران کارخانه اکسید منیزیم سربیشه در خراسان جنوبی، خواستار پرداخت به موقع مزد و مطالبات مزدی خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، یکی از محدود فرصتهای شغلی در این منطقه از خراسان جنوبیست که کارگران آن میگویند: حقوقهایمان مرتب پرداخت نمیشود.
کارگران این کارخانهی واقع در منطقهی محروم و بدون امکاناتِ سربیشه، از مقامات درخواست دارند به وضعیتشان رسیدگی شود.
یکی از این کارگران میگوید: بارها شده که حقوقمان با دو یا سه ماه تاخیر پرداخت شده و این تاخیر، فشار سنگینی به خانوادههای ما وارد میآورد.
خانوادههای این کارگران عموماً روستایی و فقیر هستند؛ آنها پس از تعطیلی کشاورزی محلی به دلیل خشکسالی، به عنوان کارگر ساده در این کارخانه کار میکنند.