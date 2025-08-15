به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، یکی از محدود فرصت‌های شغلی در این منطقه از خراسان جنوبی‌ست که کارگران آن می‌گویند: حقوق‌هایمان مرتب پرداخت نمی‌شود.

کارگران این کارخانه‌ی واقع در منطقه‌ی محروم و بدون امکاناتِ سربیشه، از مقامات درخواست دارند به وضعیت‌شان رسیدگی شود.

یکی از این کارگران می‌گوید: بارها شده که حقوق‌مان با دو یا سه ماه تاخیر پرداخت شده و این تاخیر، فشار سنگینی به خانواده‌های ما وارد می‌آورد.

خانواده‌های این کارگران عموماً روستایی و فقیر هستند؛ آن‌ها پس از تعطیلی کشاورزی محلی به دلیل خشکسالی، به عنوان کارگر ساده در این کارخانه کار می‌کنند.

