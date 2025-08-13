در تماس با ایلنا مطرح شد؛
حذف پیمانکار تعمیرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
پیمانکار تعمیرات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه حذف شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمانکار تعمیرات در شرکت کیمیای پارس خاورمیانه حذف شده است.
مدیر عامل این شرکت در این رابطه گفت: در راستای حمایت واقعی از کارگران تصمیم گرفتیم پیمانکار تعمیرات را حذف و نیروهای توانمند این بخش را بهطور مستقیم جذب کنیم. این اقدام بهمنظور ایجاد امنیت شغلی پایدار، رفع تبعیض، پرداخت بهموقع حقوق و کاهش هزینههای عملیاتی و تکریم سرمایههای انسانی انجام شد.
وی افزود: وجود پیمانکاران در بخش تعمیرات، علاوه بر تحمیل هزینههای بالاسری غیرضروری، گاها باعث تأخیر در پرداخت حقوق کارگران و افزایش هزینههای عملیاتی میشد اما با حذف این واسطهها توانستیم پرداخت مستقیم و منظم را محقق کنیم که این امر از لحاظ اقتصادی به نفع مجموعه بوده و شفافیت بیشتری در امور مالی ایجاد مینماید.
گفتنی است، کارگران پیمانکاری به دلیل کار با شرکتهای واسط از امنیت شغلی بسیار کمتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم برخوردار هستند. دریافت با تاخیر حقوق، عدم رعایت عدالت مزدی، کار سخت و عدم دریافت مزایای مزدی از مهمترین مشکلات کارگران شرکتی است.