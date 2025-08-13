کاهش فرانشیز درمان بازنشستگان نفت به ۵ درصد
تا پیش از این، بازنشستگان صنعت نفت در مراکز طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، ۱۰ درصد از هزینههای درمانی را بهعنوان فرانشیز پرداخت میکردند.
به گزارش ایلنا، سهم فرانشیز درمانی بازنشستگان صنعت نفت در بخش خدمات سرپایی و بستری از ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۵ درصد کاهش مییابد. این تصمیم در راستای حمایت از بازنشستگان در حوزه درمان و کاهش برخی دغدغههای آنان در مورد هزینهها، در قالب مصوبات جدید ماده ۳۹ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی صنعت نفت اتخاذ شده است.
این مصوبه با استناد به جزء (۴) بند «الف» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، مواد (۲۸)، (۳۰) و (۳۱) آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و تأیید وزیر نفت، در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و به تصویب رسید.
بر اساس ضوابط قبلی، بازنشستگان صنعت نفت در مراکز طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، ۱۰ درصد از هزینههای درمانی را بهعنوان فرانشیز پرداخت میکردند.
سایر ضوابط و مقررات مربوط به خدمات درمانی بازنشستگان همچنان به قوت خود باقی است و اجرای کاهش فرانشیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال میشود.