کاهش فرانشیز درمان بازنشستگان نفت به ۵ درصد

این مصوبه با استناد به جزء (۴) بند «الف» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، مواد (۲۸)، (۳۰) و (۳۱) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و تأیید وزیر نفت، در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و به تصویب رسید.

بر اساس ضوابط قبلی، بازنشستگان صنعت نفت در مراکز طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، ۱۰ درصد از هزینه‌های درمانی را به‌عنوان فرانشیز پرداخت می‌کردند.



سایر ضوابط و مقررات مربوط به خدمات درمانی بازنشستگان همچنان به قوت خود باقی است و اجرای کاهش فرانشیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال می‌شود.