خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتظار پشت انتظار؛

هنوز فیش حقوق مرداد بازنشستگان کارگری صادر نشده!

هنوز فیش حقوق مرداد بازنشستگان کارگری صادر نشده!
کد خبر : 1673208
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان کارگری از انتظار طولانی برای پرداخت معوقات انتقاد کردند.

در روزهای اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، از تاخیر در پرداخت معوقات فروردین انتقاد کردند؛ بازنشستگان می‌گویند: چرا زمان دقیقی برای واریز معوقات اعلام نمی‌شود؟

در عین حال، امروز بیست و دوم مرداد است ولی هنوز فیش‌های حقوق مردادماه بازنشستگان صادر نشده؛ این در حالیست که تا چند ماه پیش پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از بیستم آغاز می‌شد.

بازنشستگان با انتقاد از این وضعیت می‌گویند: برنامه‌های زندگی‌مان به هم ریخته است. تامین اجتماعی باید پاسخگو باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور