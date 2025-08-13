انتظار پشت انتظار؛
هنوز فیش حقوق مرداد بازنشستگان کارگری صادر نشده!
بازنشستگان کارگری از انتظار طولانی برای پرداخت معوقات انتقاد کردند.
در روزهای اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی در تماسهای مکرر با ایلنا، از تاخیر در پرداخت معوقات فروردین انتقاد کردند؛ بازنشستگان میگویند: چرا زمان دقیقی برای واریز معوقات اعلام نمیشود؟
در عین حال، امروز بیست و دوم مرداد است ولی هنوز فیشهای حقوق مردادماه بازنشستگان صادر نشده؛ این در حالیست که تا چند ماه پیش پرداخت حقوق مستمریبگیران از بیستم آغاز میشد.
بازنشستگان با انتقاد از این وضعیت میگویند: برنامههای زندگیمان به هم ریخته است. تامین اجتماعی باید پاسخگو باشد.